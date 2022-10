Jakie darmowe gry warto ograć w ten weekend? Podpowiadamy!

W ostatnich dniach różne platformy wydawnicze udostępniły za darmo szereg przeróżnych gier. Postanowiłem sprawdzić, na które z nich warto zerknąć i w których dobrze się bawić przez najbliższe dni – w końcu chyba każdy lubi darmowe gry?

1. Fallout 76 to dobry tytuł na jesienne wieczory

Pomimo tego, że Fallout 76 to gra, która wyszła przeszło cztery lata temu, a od tego czasu się trochę zmieniła, to i tak jest to produkcja, w którą warto zagrać. W ramach subskrypcji Prime Gaming możesz ją odebrać za darmo, bez żadnych dodatkowych opłat.

Produkcja Bethesdy nie cieszyła się zbyt dobrymi opiniami w dniu swojej premiery, ale w kolejnych miesiącach i latach było już lepiej – wydawca dodał potrzebne elementy, a gracze wrócili do świata zniszczonego wojną atomową.

Przyznam szczerze, że ogrywając ten tytuł nieco ponad pół roku temu bawiłem się całkiem dobrze. Grafika oraz system strzelania być może nie powalają na kolana, ale za to klimat nadrabia wszystkie braki i nieco przypomina mi ten znany nam z serii Metro. Odkrywanie kolejnych lokacji w Zachodniej Wirginii to zajęcie, na które poświęciłem kilka wieczorów.

Wymagania sprzętowe? Nie musisz się o nie martwić! Minimalne wyglądają tak:

procesor: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 3 1300X,

karta graficzna: GeForce GTX 780 / Radeon R9 285,

pamięć: 8 GB RAM,

miejsce na dysku: 60 GB.

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

procesor: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1500X,

karta graficzna: GeForce GTX 970 / Radeon R9 290X,

pamięć: 8 GB RAM,

miejsce na adysku: 60 GB.

2. Śródziemie: Cień wojny – udany powrót do Śródziemia

W przeciwieństwie do wielu fanów świata stworzonego przez Tolkiena, ja całkiem dobrze bawiłem się w Śródziemie: Cień wojny. Jeżeli odłożymy na bok nieścisłości związane z fabułą, to trzeba przyznać, że jest to całkiem dobra gra, w której bardzo przyjemnie mi się spędzało czas już od pierwszych minut.

System Nemesis w momencie, gdy debiutowała gra (2017 rok), to był prawdziwy przełom. Zaawansowana sztuczna inteligencja sprawiła, że immersja była na o wiele wyższym poziomie niż w konkurencyjnych tytułach – po raz pierwszy miałem odczucie, że moje wybory i progres przekładają się na zachowania przeciwników. Im więcej generałów orków pokonałem, tym bardziej kolejni wodzowie się bali mojej postaci, a to pozwoliło mi na prostsze przejęcie ich umysłów.

Gra Monolith Productions także jest dostępna w ramach subskrypcji Prime Gaming i można ją odebrać jeszcze przez dwa dni (do 03.10.2022). Zdecydowanie jest to tytuł, któremu warto się bliżej przyjrzeć. Nawet w 2022 roku graficznie nie jest przestarzały, a gameplay oraz system walki dalej dają dużo radości z gry.

Minimalne wymagania sprzętowe:

procesor: Intel Core i5-2550K,

pamięć: 8 GB RAM,

karta graficzna: GeForce GTX 670 / Radeon HD 7950,

miejsce na dysku: min. 60 GB.

Zalecane wymagania:

procesor: Intel Core i7-3770,

pamięć: 16 GB RAM,

karta graficzna: GeForce 970/1060 lub Radeon R9 290X/RX 480,

miejsce na dysku: min. 60 GB.

3. Runbow to przyjemna platformówka

Nie tylko Prime Gaming ma dla nas ofertę darmowych gier do sprawdzenia. Epic Games Store wyszedł z podobną inicjatywą. Jednym z tytułów, oferowanych przez Epica, jest Runbow – całkiem przyjemna platformówka. Na czym polega zabawa w tej produkcji? Ścigamy się z przeciwnikami od startu do linii mety, ale nie bez powodu w tle przewija się tęcza, gdyż gra ma specjalną mechanikę.

Nie jestem zbytnim fanem platformówek, ale ta produkcja skradła moje serce. Jest to idealna opcja do „odmóżdżenia się” i odstresowania. Gdy tło przyjmuje kolor platformy, to ta nam znika. Grać można nawet w osiem osób, a w menu dostępny jest tryb multiplayer.

Jeżeli planujesz domówkę na kilka osób i chciałbyś razem ze znajomymi ograć jakąś produkcję (a np. nie masz nowej FIFA 23), to Runbow może być całkiem dobrym wyborem, o ile posiadasz wystarczającą liczbę kontrolerów.

Wymagania sprzętowe:

procesor: Intel Core i5,

pamięć: 8 GB RAM,

karta graficzna: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7950,

miejsce na dysku: 3 GB.

4. Need for Speed – pościgaj się po ulicach

W ramach płatnego abonamentu PlayStation Plus można odpalić m.in. Need for Speed Heat. Moim zdaniem popularna gra wyścigowa z 2019 roku to całkiem udany produkt i bardzo dobrze się bawiłem przemierzając ulicę Palm City, które jest stylizowane na Miami.

Do 4 października będzie do odebrania w PlayStation Store za darmo. Jeżeli ktoś planuje zabawić w tym fikcyjnym świecie na dłużej, to musi się śpieszyć!

Na pewno Electronics Arts należy pochwalić za dodanie możliwości przełączania się pomiędzy dwoma trybami – dniem i nocą. W zależności od wybranej pory można uczestniczyć w legalnych wyścigach w wyznaczonych strefach (dzień) lub ich nielegalnych, ulicznych odpowiednikach (noc).

W Need for Speed dostajemy na start swój pierwszy samochód, a poprzez branie udziału w wyścigach i wykonywanie konkretnych zadań otrzymamy pieniądze. Te możemy wydać na ulepszenie już istniejącego samochodu lub zakup jego lepszego odpowiednika. Jest to klasyczny element tej serii, ale w przypadku Heat „siedzenie w garażu” i kombinowanie nad tym, który element wybrać, sprawiło mi więcej radości niż w poprzednich częściach.

5. Zmierz się ze znajomym w Injustice 2

Darmowe gry to nie tylko wyścigówki czy produkcje postapo, ale także tzw. bijatyki. Injustice 2 to kolejna propozycja skierowana do posiadaczy abonamentu PlayStation Plus. Już od 4 października będzie można pobrać kontynuację Injustice: Gods Among Us.

Założenie gry jest dość proste – wcielamy się w rolę superbohatera z uniwersum DC, a następnie zwiększamy jego możliwości. Za pomocą uniwersalnego wyposażenia można dostosować swojego herosa.

Fabuła gry w dużej mierze koncentruje się wokół jednej z najpopularniejszych postaci tego uniwersum – Batmana, który musi zmierzyć się z nowymi przeciwnikami. Produkcja z 2017 roku być może nie wygląda już zbyt oszałamiająco, ale na pewno da się odczuć przyjemność z pokonywania kolejnych przeciwników.

Nie da się ukryć, że jest to typowa bijatyka i ma pewne elementy wspólne z innymi grami tego typu, ale jednocześnie może to być trafiony wybór na jesienny wieczór, który chcemy spędzić z przekąskami, napojem i dobrą gra.

Darmowe gry w Xbox Game Pass

Dzięki uprzejmości Xbox Game Pass możemy odebrać miesiąc subskrypcji za zaledwie 4 złote. W ramach tego w nasze ręce oddana zostanie cała masa gier, które możemy przetestować na PC oraz konsoli Microsoftu. Wśród produkcji proponowanych przez amerykańską firmę możemy znaleźć m.in. Assasin’s Creed: Odyssey, Star Wars: Battlefron II, Need for Speedy czy Far Cry 5.

Posiadając Xbox Game Pass na pewno nie będziesz musiał się martwić, że nie masz w co zagrać, a 4 złote, które nowi użytkownicy muszą zapłacić, żeby korzystać z usługi, to prawie jak za darmo!

To co, w co zamierzacie pograć w ten weekend?