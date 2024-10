Amazon chce konkurować z Temu. Ogłasza też zmiany w aplikacji

Amerykańskie przedsiębiorstwo chce stworzyć nową platformę z tanimi rzeczami – według źródeł firma ma zamiar konkurować z Temu. Amazon ogłasza także unowocześnienia, jakie będzie testował w aplikacji.

Amazon tworzy nową platformę, aby konkurować z Temu

Amazon oferuje produkty z przeróżnych kategorii – od elektroniki, przez ubrania, aż po zabawki. Teraz okazuje się, że amerykańskie przedsiębiorstwo może pracować nad drugą platformą sprzedaży online, która miałaby stać się sporą konkurencją m.in. dla serwisu Temu.

Według portalu The Information przedsiębiorstwo rozsyła do sprzedawców wewnętrzne wiadomości, w których określa m.in. limity cenowe dla tworzonej platformy. Z przekazanych informacji wynika, że np. biżuteria miałaby kosztować maksymalnie 8 dolarów, pościel mniej niż 9 dolarów, gitary poniżej 13 dolarów, a oferowane sofy miałyby być tańsze niż 20 dolarów. Jak donosi Engadget, dostawy będą realizowane wolniej, a czas dostawy szacuje się na 9 do 11 dni. Póki co nie wiadomo, czy sklep w przyszłości mógłby obsłużyć też europejskich użytkowników.

Nowy interfejs w aplikacji Amazon

Tymczasem właściwa, znana i nie tak tania platforma Amazon ogłasza mnóstwo ulepszeń w aplikacji, które mają ułatwić zakupy. Niestety, nowoczesne funkcje, które usprawnią proces poszukiwania produktów, mają być dopiero testowane i początkowo zostaną skierowane do wybranego grona użytkowników w USA. Warto jednak już teraz je poznać, bo może z czasem wpadną i w nasze ręce.

Lepsza personalizacja rekomendacji zakupowych (źródło: Amazon)

Wśród zmian Amazon wspomina o przebudowaniu strony głównej, która zaoferuje więcej rekomendowanych produktów oraz inspiracji opartych o indywidualne zainteresowania danego klienta. Lepsze personalizacje wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe pomogą odnaleźć poszukiwane i lubiane artykuły.

Odświeżeniu ma ulec również interfejs. Na głównym ekranie znajdzie się przewijane w poziomie okno, gdzie użytkownik będzie mógł zapoznać się z sugestiami dotyczącymi wybranych kategorii. Wśród nich pojawią się m.in. spersonalizowane propozycje zakupowe, wygenerowane w oparciu o listę ulubionych artykułów, a także reklamy producentów czy nowości z serwisu Prime Video.

Odświeżony interfejs (źródło: Amazon)

Amazon chce też pomóc klientom w ponownym kupowaniu lubianych artykułów – na stronie głównej ma pojawić się nowa zakładka „Buy Again Hub”. Za pomocą jednego kliknięcia użytkownik będzie mógł dodać kupowane wcześniej produkty do koszyka lub listy ulubionych.