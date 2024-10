Amazon odświeża tablety Fire HD 8. Wrzuca więcej pamięci

Tablet Amazon Fire HD 8 doczekał się nowej wersji, datowanej na rok 2024. Gdyby jednak tylko spojrzeć na jego specyfikację, to można by mieć poważne wątpliwości, co do tego, który mamy rok. Zerknijmy więc.

Premiera Amazon Fire HD 8 (2024). Specyfikacja nie imponuje

Spodziewaliśmy się, że zaraz na początku października Amazon pokaże nowe czytniki Kindle (12. generacji). Tak się jednak nie stało, ale to nie znaczy, że Amerykanie nie mieli żadnego sprzętu do ujawnienia. Oficjalnej prezentacji doczekały się nowe tablety z serii Fire HD 8 – wyposażone w więcej pamięci operacyjnej i pakiet inteligentnych funkcji.

Amazon Fire HD 8 (2024) / fot. Amazon

Nowa linia Amazon Fire HD 8 (2024) oferuje o 50% więcej RAM, a konkretnie zamiast 2 GB dysponuje 3 GB w tańszym i 4 GB w droższym modelu. Dzięki temu ma zapewniać większą wydajność przy realizacji najróżniejszych zadań – od oglądania seriali, przez surfowanie, aż po granie.

Jeśli zaś chodzi o pamięć masową, to użytkownicy mają do wyboru dwa warianty (32 lub 64 GB) z opcją rozszerzenia przy użyciu karty pamięci (do 1 TB). Producent dorzuca do tego jeszcze ulepszony aparat o matrycy 5 Mpix, a zachowuje 13-godzinny czas działania po naładowaniu akumulatora do pełna, 6-rdzeniowy procesor 2 GHz i 8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280×800 pikseli.

Przede wszystkim jednak tablet zostaje wzbogacony o funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak asystent pisania, czyli generator treści w oparciu o podany styl. Jest też narzędzie oferujące podsumowania tego, co znajduje się na danej stronie internetowej. Generator tapet pozwala zaś na stworzenie tła pulpitu na podstawie wprowadzonego opisu.

Tradycyjnie obok podstawowego modelu zaprezentowany został także tablet Amazon Fire HD 8 Kids kierowany do dzieci w wieku od 3 do 7 lat oraz Fire HD 8 Kids Pro dla nieco starszych spośród najmłodszych użytkowników (6-12 lat). Te urządzenia również mają więcej pamięci operacyjnej, a do tego dostępne są w atrakcyjnych wizualnie wzorach, nawiązujących między innymi do popularnych marek Disney’a.

Amazon Fire HD 8 Kids (2024) / fot. Amazon

Ile kosztują nowe urządzenia Amazon?

Poprzednie modele nie trafiły do Polski oficjalnymi kanałami i nie wygląda na to, by ta nowa generacja miała to zmienić. Urządzenia datowane na rok 2024 są już jednak dostępne w Stanach Zjednoczonych, gdzie ich ceny przedstawiają się następująco:

Fire HD 8 (2024) 3/32 GB – 100 dolarów (równowartość ~390 złotych),

Fire HD 8 (2024) 4/64 GB – 130 dolarów (~510 złotych),

Fire HD 8 Kids (2024) 3/32 GB – 140 dolarów (~550 złotych),

Fire HD 8 Kids Pro (2024) 3/32 GB – 140 dolarów (~550 złotych),

Fire HD 8 Kids Pro (2024) 4/64 GB – 170 dolarów (~660 złotych).

Modele dla dorosłych domyślnie wyświetlają reklamy na wygaszaczu ekranu. Wersje bez reklam są droższe o 15 dolarów (~60 złotych).