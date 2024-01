Nie poznasz swojego zegarka. Smartwatche Amazfit dostają nowe funkcje

Jeśli używasz któregoś z zegarków Amazfit, jest spora szansa, że znajduje się on w grupie urządzeń, które mają otrzymać ważne aktualizacje. Zwłaszcza posiadacze modelu GTR 4 mają powody do radości.

Amazfit GTR 4 z nowym systemem

Amazfit ma dobre wieści dla tych, którzy znajdują się w posiadaniu modelu GTR 4 lub GTR 4 Limited Edition. Otóż mogą oni liczyć na rychłą aktualizację swoich urządzeń. Dotychczasowy system operacyjny na tych zegarkach zostanie zastąpiony przez najnowszy Zepp OS 3.0. Z czym się to wiąże?

Amazfit GTR 4 (fot. Piotr Bukański | tabletowo.pl)

Zmiany będą widoczne w sposobnie obsługi zegarków. Wybieranie poszczególnych funkcji powinny stać się jeszcze bardziej intuicyjne i prostsze. Przeprojektowano na przykład Centrum sterowania wprowadzając nowe karty skrótów i widżety. Poszerzono zakres czynności, które można wykonać przyciskami. Tryb „Nie przeszkadzać” (DND) został zsynchronizowany ze smartwatchem. Trening oddechowy otrzymał trzy tryby: Relaks, Spanie, Skupienie. Ponadto, wraz z Zepp OS 3.0 udostępniono więcej aplikacji i tarcz. Dodano także kilka funkcji sportowych i zdrowotnych. Wśród nich można wyliczyć:

Zepp Coach, czyli trenera AI przygotowującego plany treningowe na 3 km i 5 km (tylko dla wersji LE, bo Amazfit GTR 4 już oferuje Zepp Coach);

nowe tryby sportowe m.in. triatlon;

szablony treningowe, w tym interwały;

opcję sprawdzania zmianę tętna zaraz po zakończeniu treningu, a także swojej wydajności w trakcie treningu, np. biegania;

możliwość sparowania z pasem monitorującym tętno, jak i z miernikiem mocy rowerowej.

Nowe funkcje w innych smartwatchach

Choć aktualizacja do całkiem nowego systemu operacyjnego to największa nowinka, posiadacze innych zegarków Amazfit nie powinni czuć się pominięci. Producent przygotował nowe funkcje dla modeli: Cheetah Pro, T-Rex Ultra, Falcon oraz Active. Oto, co pojawi się w nich w najbliższych dniach.

Amazfit Cheetah Pro:

mapy offline z najpopularniejszymi ośrodkami narciarskimi;

tryby sportowe: nowboarding, jazda na nartach, narciarstwo biegowe;

alerty informujące w czasie rzeczywistym o wydajności podczas treningów biegowych.

Amazfit T-Rex Ultra:

dodatkowe plany treningowe z Zepp Coach;

nowe tryby sportowe: Padel, Pickleball;

alerty informujące w czasie rzeczywistym o wydajności podczas treningów biegowych.

Amazfit Falcon:

nowe tryby sportowe: Padel, Pickleball;

podgląd parametru wydajnościowego w trakcie treningu;

tworzenie szablonów treningowych, w tym interwałów, dla trybu „Bieganie po bieżni”.

Amazfit Active: