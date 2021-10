Amazfit GTR 3 i GTS 3 nadchodzą – zapowiadają się ciekawie

Amazfit zadomowił się na rynku werables. Jego urządzenia zrobiły furorę na całym świecie i nic w tym dziwnego – cechują się niezłymi możliwościami i świetnymi cenami, a, co więcej, są po prostu ładne. Od jakiegoś czasu mówiło się o premierze kolejnej, trzeciej generacji popularnych serii GTR i GTS. Dzięki najnowszemu wyciekowi możemy zapoznać się z wyglądem Amazfit GTR 3 i GTS 3 na wysokiej jakości, oficjalnych grafikach.

Amazfit GTR 3 i GTR 3 Pro

Niewiele ponad rok od prezentacji modeli Amazfit GTR 2 i GTS 2, nadszedł czas na premierę kolejnej generacji. Dotychczas niewiele wiedzieliśmy na temat nadchodzących urządzeń. W zasadzie jedynym pewnikiem było to, że najnowsze modele będą działały pod kontrolą zupełnie nowego systemu Zepp OS, który ma być znacznie lżejszy od poprzednika.

Teraz, za sprawą PassionateGeekz, poznajemy zdecydowanie więcej szczegółów – w tym również dokładny wygląd nadchodzących urządzeń. Amazfit GTR 3 otrzyma 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Zasilać go będzie bateria o pojemności 450 mAh, co – w połączeniu z nowym systemem operacyjnym – ma pozwolić na działanie nawet do 24 dni.

Urządzenie będzie dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym – Thunder Black i szarym – Moonlight Grey. Na jego prawej stronie znajdują się dwa fizyczne przyciski. Ten ułożony wyżej ma charakterystyczną fakturę – niewykluczone, że będzie to obracana koronka.

Na rynku pojawi się również model Amazfit GTR 3 Pro, który wyposażony zostanie w większy ekran – o przekątnej 1,45 cala i zagęszczeniu pikseli wynoszącym 331 ppi. Podobnie jak w podstawowym modelu, będzie to wyświetlacz AMOLED, który ma jednak w znacznie większym stopniu wypełniać front. Niestety, brakuje informacji o pojemności baterii w tej wersji zegarka.

Model z dopiskiem Pro dostępny będzie w dwóch kolorach – brązowym i czarnym. Podobnie, jak jego mniejszy i mniej zaawansowany wariant, również Amazfit GTR 3 Pro otrzyma dwa fizyczne przyciski, z czego ten wyżej także ma charakterystyczny wzór.

Amazfit GTS 3

Urządzeniem z największym ekranem będzie Amazfit GTS 3. AMOLED-owy panel wielkości 1,75 cala zapewni bardzo dobre zagęszczenie pikseli – 340 ppi. W przypadku tego modelu wiemy jednak najmniej – żadne inne sczzegóły specyfikacji nie zostały ujawnione.

Wiemy natomiast jak urządzenie będzie wyglądać. Nie widać tutaj rewolucji w designie, ale warto zwrócić uwagę na stopień zadbania o szczegóły – w zasadzie dotyczy to wszystkich nowych modeli. Amazfit GTS 3 nadal ma dość charakterystyczną, lekko prostokątna formę. W sumie, to przecież bardziej nowoczesny następca serii Amazfit Bip – stąd też taka forma.

Dostępne będą co najmniej trzy kolory: brudny róż – Tera Rose, écru – Ivory White i grafitowy – Graphite Black. W przeciwieństwie do okrągłych modeli, Amazfit GTS 3 posiada tylko jeden fizyczny przycisk.

Zepp OS – nowe możliwości i lepsza wydajność

Cechą wspólną wszystkich trzech urządzeń będzie system operacyjny – Zepp OS. Nowe modele będą obsługiwać aż 150 różnych aktywności sportowych – to spory skok względem tego, co mamy w drugiej generacji tych smartwatchy.

Oprócz tego, inteligentne zegarki mają moduł Bluetooth 5.1 i zestaw sensorów pozwalających na monitorowanie zdrowia. Wśród nich znajdziemy czujniki pulsu, oddechu, SpO2 i kilka mniej istotnych modułów, które zadbają o nasze zdrowie. Nowością wynikającą z nowego oprogramowania będzie tak zwany One-touch measurement, który w 45 sekund dokona czterech kluczowych zdrowotnych pomiarów: pulsu, nasycenia krwi tlenem, częstotliwości oddechu i poziomu stresu.

Prócz tego, nowy system pozwoli na instalowanie zewnętrznych aplikacji, w tym między innymi Spotify. Początkowo zaoferuje on ponad 150 tarczy cyferblatu, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zepp OS wprowadzi szereg optymalizacji i swoją lekkością sprawi, że urządzenia zyskają mocno na responsywności. W związku z tym, nadchodzące smartwatche otrzymają ekrany odświeżane w 60 Hz, które będą nadążały za systemem – możemy zatem oczekiwać ponadprzeciętnej płynności.

Również pod względem energetycznym nowy system przynosi sporą poprawę. Dzięki temu, pomimo rosnących, jaśniejszych, bardziej wyraźnych wyświetlaczy, szeregu sensorów i modułów, nadal możemy liczyć na solidny czas pracy – przynajmniej kilkunastodniowy.

Cena i dostępność

Amazfit zaplanował globalne wydarzenie na najbliższy poniedziałek, 11 października. Dzień później ma odbyć się w Chinach event dotyczący tych samych nowości. Oczekuje się, że to właśnie na tych konferencjach zostaną pokazane nowe smartwatche Amazfit GTR 3 i GTS 3.

Specyfikacja i wygląd urządzeń nie pozostawiają złudzeń, że nie będą to tanie urządzenia. Według plotek, model Amazfit GTR 3 będzie kosztował około 215 dolarów, GTR 3 Pro około 230 dolarów, a GTS 3 około 200 dolarów.

Trzeba przyznać, że nowe Amazfity będą się cenić dość wysoko. Z drugiej strony, zapowiadają się na naprawdę świetne urządzenia. To, że Chińczycy znają się na tego typu urządzeniach, jest całkowicie jasne – możemy być pewni, że sprzętowo nie zawiodą.

Niezwykle ciekawy jestem nowego oprogramowania, które może wznieść jakość tychże urządzeń, w porównaniu z obecną generacją, na jeszcze wyższy poziom. A gdyby się jeszcze okazało, że specyfikacja obejmuje NFC i płatności, chociażby takie jak w Xiaomi Mi Band 6 NFC, to sukces będzie murowany.