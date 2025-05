Jakie Xiaomi jest najlepsze? Tanie jak te telewizory

Czasami jedyne, czego nam potrzeba, to sprzęt o niewygórowanej cenie. Gdyby ktoś stał właśnie przed wyborem taniego telewizora, Xiaomi zaprezentowało nowych, świetnych kandydatów.

Specyfikacja Xiaomi TV F 2026

Na serię Xiaomi TV F 2026 składa się aż pięć modeli w różnych rozmiarach – 32-calowy, 43-calowy, 50-calowy, 55-calowy i 65-calowy. Nie ma pomiędzy nimi różnic z wyjątkiem najmniejszego wariantu – został bowiem wyświetlacz LED o rozdzielczości HD (1366 x 768 pikseli) i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Kąt widzenia wynosi 178 stopni, a od strony audio użytkownik otrzymuje dwa głośniki o mocy 8 W, wspierające technologię Dolby Audio i DTS-HD. Producent zdecydował się też na czterordzeniowy chipset Cortex-A35 z układem graficznym Mali-G31 MP2 i pamięcią 1,5 + 8 GB.

Pozostała czwórka oferuje natomiast panele LED w rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 60 Hz oraz wygładzaniem ruchu 4K 60 Hz MEMC. Gracze docenią obecność trybu Game Boost, symulującego częstotliwość odświeżania 120 Hz, a kinomaniacy – wsparcie HDR10, HLG i tryb Filmmaker.

Dźwiękowo modele korzystają z dwóch 10-watowych głośników obsługujących Dolby Audio, DTS:X oraz DTS Virtual:X. Całość zasila procesor z czterema rdzeniami Cortex-A55, GPU Mali-G52 MC1 i konfiguracja pamięci 2 + 32 GB.

Xiaomi TV F 2026 (źródło: Amazon)

To, co wyróżnia serię Xiaomi F od tych z końcówką „A”, to zastąpienie systemu Google TV odpowiednikiem Amazonu – Fire TV. System operacyjny umożliwia dostęp do usługi Prime Video, obsługę komend głosowych Alexa czy bezprzewodowe udostępnianie ekranu Miracast i Apple AirPlay.

Oprócz tego, cała piątka oferuje łączność Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi, porty USB 2.0, Ethernet i HDMI.

Xiaomi TV F 2026 (źródło: Amazon)

Tanie telewizory – ale nie wszędzie

Seria Xiaomi TV F 2026 zadebiutowała m.in. w Holandii, Hiszpanii i Francji. W przypadku tych krajów oficjalny cennik prezentuje naprawdę atrakcyjne ceny ze zniżką na start (póki co model z 32-calowym ekranem nie pojawił się w sprzedaży):

Xiaomi TV F 43 2026 – 259 euro (~1100 złotych) ze zniżką (cena standardowa: 319 euro),

Xiaomi TV F 50 2026 – 359 euro (~1520 złotych) ze zniżką (cena standardowa: 359 euro),

Xiaomi TV F 55 2026 – 349 euro (~1480 złotych) ze zniżką (cena standardowa: 419 euro),

Xiaomi TV F 65 2026 – 479 euro (~2030 złotych) ze zniżką (cena standardowa: 569 euro),

Do tej pory telewizory Xiaomi F nie trafiały do oficjalnej polskiej dystrybucji i nie wiadomo, czy sytuacja ulegnie zmianie. Możliwe jest natomiast zamówienie ich przez niemiecki Amazon, jednak ceny nie są już tak konkurencyjne, jak te podane powyżej i należy do nich doliczyć koszt wysyłki w wysokości 5,99 euro (~25 złotych).