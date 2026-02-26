Od zera do maratonu. Ten niedrogi smartwatch zadba o Twój trening

Zadebiutował Amazfit Active 3 Premium. Oferuje sporo funkcji w przystępnej cenie i może spodobać się początkującym biegaczom i też tym bardziej zaawansowanym.

Premiera Amazfit Active 3 Premium

W zeszłym roku miałem przyjemność sprawdzić dwa zegarki tego producenta – Amazfit Bip 6 i Amazfit Active 2. Muszę przyznać, że oba zrobiły na mnie dobre wrażenie, oferując naprawdę sporo w niskiej cenie. Niewykluczone więc, że Amazfit Active 3 Premium również jest interesującą propozycją.

Zanim przejdziemy do specyfikacji, to dodam, że osoby szukające zegarka do mierzenia aktywności fizycznych powinny jednak wstrzymać się z podjęciem decyzji. Warto bowiem poczekać do pierwszych testów, w których dane z Amazfit Active 3 Premium zostaną porównane do przykładowo pomiarów z pasa napiersiowego. W końcu sportowy smartwatch powinien radzić sobie z mierzeniem chociażby pulsu w trakcie biegania czy innych ćwiczeń.

Omawiane urządzenie ma 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o maksymalnej jasność 3000 nitów. Chroni go szkło szafirowe, a otaczająca ramka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Reszta obudowy to tworzywo sztuczne, raczej podobne do materiału stosowanego w wielu sportowych zegarkach. Wymiary to 45 x 45 x 11 mm, a waga wynosi 38 g bez paska i 55 g wraz z paskiem. Zegarek ma klasę wodoszczelności 5 ATM.

fot. Amazfit

Łącznie Active 3 Premium obsługuje ponad 170 dyscyplin sportowych, ale należy nastawić się, że w wielu aktywnościach mierzony jest tylko czas, puls i spalone kalorie, bez dodatkowych danych. Jednak te najpopularniejsze aktywności zostały potraktowane w należyty sposób. Szczególne dobrze zapowiadają się możliwości związane z bieganiem.

Biegacze mają do dyspozycji kilka trybów biegowych, w tym do treningów na torze oraz bieżni mechanicznej. Wśród zbieranych danych uwagę zwraca monitoring tętna i tempa na progu mleczanowym i możliwość automatycznego wyznaczenia progu mleczanowego. Dodatkowo Amazfit Active 3 Premium rejestruje i porównuje w czasie rzeczywistym wydajność biegu z poprzednimi jednostkami treningowymi. Postępy, w tym technikę biegania, można analizować sprawdzając kadencję, czas kontaktu z podłożem czy zakres ruchu ciała podczas biegu.

fot. Amazfit

Do tego dochodzi Zepp Coach, czyli trener AI. Jego zadaniem jest tworzenie i analizowanie na bieżąco spersonalizowanego planu przygotowań do konkretnego dystansu. Smartwatch oferuje także gotowe kursy treningowe, które można edytować i dostosowywać do własnych możliwości. Z kolei bardziej zaawansowani biegacze mogą nawet tworzyć własne plany.

Amazfit Active 3 Premium to jeszcze cztery fizyczne przyciski, które mają ułatwić poruszanie się po interfejsie w trakcie aktywności. Akumulator o pojemności 365 mAh – zależnie od intensywności użytkowania – zapewni 7-12 dni pracy. Natomiast ładowanie trwa około 2 godziny. Wypada dodać, że na pokładzie znalazł się jeszcze Bluetooth 5.3 oraz moduł NFC.

fot. Amazfit

Amazfit Active 3 Premium – dostępność i cena

Smartwatch został wyceniony na 729 złotych. Oferowany jest w trzech wersjach kolorystycznych – białej, czarnej i niebieskiej. Wkrótce powinien pojawić się w dużych sklepach z elektroniką.