Alphacool wprowadza na rynek nowe wersje chłodzeń Eisbaer LT240 oraz LT360 z podświetleniem RGB

Alphacool wprowadza na rynek odświeżone wersje popularnych chłodzeń z serii Eisbaer LT240 oraz Eisbaer LT360, wyposażone w nowe wentylatory z dodatkowym podświetleniem RGB. Najnowsze zestawy All in One będą zdecydowanie lepiej prezentować się w środku obudowy komputera.

Alphacool Eisbaer LT240 oraz Eisbaer LT360 – dodatkowe podświetlenie i niższa wydajność?

Najnowsze chłodzenia typu AiO produkcji Alphacool składają się z niskoprofilowego radiatora NexXxos, mierzącego 2,5 cm wysokości i zbudowanego z aluminiowych żeberek w kształcie litery V oraz kanałów chłodzących wykonanych z miedzi, a także z wytrzymałych węży TPV.

Producent zastosował tu nowe wentylatory o średnicy 120 mm (wysokie na 2,5 cm) w wersji Aurora z dodatkowym podświetleniem RGB. Gwarantują one zakres obrotów od 800 do 2000 RPM, ciśnienie statyczne 2,0 mm H 2 O oraz przepływ powietrza na poziomie 104,49 m3/h (równowartość ~61,5 CFM). Wentylatory są standardowo podpinane przy pomocy 4-pinowej wtyczki PWM.

To pierwsza większa zmiana, bowiem wentylatory w poprzedniej generacji chłodzenia cechowały się niższymi obrotami przy lepszym przepływie powietrza (64 CFM). Z tego względu zestawy AiO Alphacool Eisbaer LT240 oraz Eisbaer LT360 mogą generować nieco wyższy hałas, jednak wydajność powinna być bardzo podobna, jeśli nie identyczna.

Producent w swoim najnowszym chłodzeniu pozostawił tę samą blokopompę, która była implementowana w poprzednikach. Pompa DC-LT 2 rozpędza się do 2600 RPM (+/- 10%), odbierając ciepło z IHS procesora przy pomocy miedzianej płytki pokrytej dodatkową warstwą niklu. Alphacool wyposażył blokompompę w dodatkowe adresowalne diody ARGB.

W zestawie sprzedażowym producent dodaje kontroler oświetlenia 3-Pin JST oraz 3-Pin 5 V, który możemy podpiąć bezpośrednio do płyty głównej. Podświetlenie powinno być kompatybilne z płytami wiodących firm.

Chłodzenia AiO są zgodne z niemalże wszystkimi procesorami Intel oraz AMD, a także serią Intel Alder Lake, bowiem producent dorzuca tutaj zestaw montażowy pod socket LGA1700.

Alphacool Eisbaer LT240 w wersji DRGB został wyceniony na 122 euro (równowartość ~570 złotych), natomiast Eisbaer LT360 DRGB na 144 euro (~670 złotych). Zestawy AiO, podobnie jak wersje bez podświetlenia RGB, powinny trafić na polski rynek.