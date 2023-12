Allegro gwarantuje, że kupując rzecz w piątek 22 grudnia, dostaniesz ją w sobotę

Jeśli bierzemy udział w okołoświątecznym zakupowym szaleństwie, które po części przeniosło się w ostatnich latach do Internetu, to możemy martwić się, czy rzeczy, które zamówiliśmy, zostaną dostarczone na czas. Allegro ułatwia sprawę.

Allegro wydłuża czas przedświątecznych zakupów

Istnieje grupa ludzi, którzy podążając za świątecznymi zwyczajami, stara się zorganizować prezenty dla członków rodziny, ale zabiera się za to tak późno, że szanse na terminową dostawę zakupów maleje z dnia na dzień. Firmy dwoją się i troją, by zapewnić terminową obsługę takich zamówień, ale jest to tym trudniejsze, im więcej osób decyduje się na zakupy last minute.

W tym kontekście serwis Allegro stawia sobie poprzeczkę dość wysoko. Komunikat firmy przekazuje, że podjęto ogromne wyzwanie logistyczne. Otóż prezenty z dostawą następnego dnia będzie można kupić nawet w piątek 22 grudnia, a dzięki Allegro One Kurier i InPost, trafią one do odbiorców w sobotę 23 grudnia.

Szukaj ofert ze specjalnym oznaczeniem

Oczywiście nie wszystkie towary będzie można zamówić z nadzieją na błyskawiczną dostawę. Trzeba będzie przyjrzeć się, czy mają specjalną etykietę „dostawa w sobotę”. Allegro informuje, że będzie z czego wybierać. Takich produktów ma być kilkadziesiąt milionów.

Allegro nie boi się wychodzić z tak śmiałymi akcjami, bo firma ma znacznie lepszą sieć logistyczną niż jeszcze kilka lat temu – pojawiła się usługa One Kurier, a współpraca z InPostem jeszcze mocniej się zacieśniła. Dzięki temu wykorzystanie algorytmów obliczających czas dostawy, pomagających ją określić, jest bardziej precyzyjne.

Z pewnością jest to wyzwanie, którego efekty chętnie wypróbuje wielu Polaków. Wszak końcówka roku to złotonośny okres nie tylko dla sklepów, ale także dla firm kurierskich i platform sprzedażowych, takich jak Allegro.