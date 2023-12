Zając, Sikora lub Szpak na kolacji, którą możesz wylicytować na aukcji Allegro

Dziesiąta edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Kolacja Marzeń” otwiera drogę do spędzenia czasu z ulubionym polskim celebrytą. Licytując kolację z gwiazdą, dajemy sobie szansę na interesujące spotkanie z ulubionym aktorem, dziennikarką lub osobą publiczną.

Zalicytuj na aukcji Allegro, zjedz kolację z Gesslerową

Rusza dziesiąta edycja wspólnej akcji Fundacji Mam Marzenie oraz Allegro. „Kolacja Marzeń” to okazja, by wylicytować kolację z ulubioną osobą publiczną i wspomóc dzieci pozostające pod opieką Fundacji. Można więc wyrazić w szczególny sposób chęć pomocy, a jednocześnie spędzić miło czas z osobą, którą do tej pory widywaliśmy głównie w telewizji czy podczas wydarzeń kulturalnych.

W tym roku w akcję charytatywną zaangażowało się 55 znanych osób oraz 25 restauracji w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Wszystkie kolacje są wyrazem gościnności restauracji, które zgodziły się wesprzeć projekt.

Licytacje odbędą się na Allegro, a wszystkie zebrane środki trafią bezpośrednio na konto Fundacji Mam Marzenie i pozwolą jej działać, pomagając spełniać marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Serwis aukcyjny nie pobierze opłat ani prowizji od sprzedaży ofert charytatywnych. Kolacje będzie można licytować w dwóch turach w tym miejscu.

Pierwsza tura już ruszyła i potrwa do 12.12.2023 do godz. 20:00. Wtedy też będzie można licytować kolację z:

Borek Mateusz, Restauracja ,,Quattro Stagioni – cztery pory roku”, ul. Słowackiego 12 lokal U8B, Warszawa.

Cebulski Patryk, Restauracja „Cafe Oranżeria”, plac Kossaka 1, Kraków.

Drzyzga Ewa, Restauracja ,,Plac Nowy 1”, ul. Plac Nowy 1, Kraków.

Dudek Dominik, Restauracja „Elementy”, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa.

Dygant Agnieszka, Restauracja „Bibenda”, ul. Nowogrodzka 10, Warszawa.

Grabowski Andrzej, Restauracja „Plac Nowy 1”, ul. Plac Nowy 1, Kraków.

Fetysz Bartek, Restauracja „Papavero”, ul. 3 Maja 46, Poznań.

Hoffman-Piszora Monika, Restauracja „Papavero”, ul. 3 Maja 46, Poznań.

Jabłczyńska Joanna, Restauracja „Freta 33”, ul. Freta 33/35, Warszawa.

Kożuchowska Małgorzata, Restauracja „Raj w Niebie”, ul Nowy Świat 21, Warszawa.

Kulm Eryk, Klubokawiarnia ,,Jaś i Małgosia’’, al. Jana Pawła II 57, Warszawa.

Linette Magda, Restauracja „Concordia Taste”, ul. Zwierzyniecka 3, Poznań.

Manowska Marta, Restauracja „Czerwony Wieprz”, ul. Żelazna 68, Warszawa.

Mazur-Kudelska Justyna, Restauracja „LOFT”, ul. Złota 11, Warszawa.

Michałowski Damian, Restauracja „Czerwony Wieprz”, ul. Żelazna 68, Warszawa.

Minge Ewa, Restauracja ,,Quattro Stagioni – cztery pory roku”, ul. Słowackiego 12 lokal U8B, Warszawa.

Nowakowska-Herndon Ida, Restauracja „Food Hall Browary”, ul. Haberbuscha i Schielego 2, Warszawa.

Romanowska Elżbieta, „Restauracja „Czerwony Wieprz”, ul. Żelazna 68, Warszawa.

Różczka Magdalena, „Food Hall Browary”, ul. Haberbuscha i Schielego 2, Warszawa.

Rutkowski Krzysztof, Restauracja „Nota_Resto by Tomasz Leśniak”, ul. Św. Krzyża 17, Kraków.

Siedlecka-Goślicka Bogumiła, Restauracja „Pracownia Sushi Wola”, ul. Kolejowa 45/U10, Warszawa.

Sikora Aleksander, Restauracja „Nota_Resto by Tomasz Leśniak”, ul. Św. Krzyża 17, Kraków.

Sokołowska Anita, Restauracja „Bibenda”, ul. Nowogrodzka 10, Warszawa.

Staniszewska-Herbich Sandra, Klubokawiarnia „Jaś i Małgosia”, al. Jana Pawła II 57, Warszawa.

Walkiewicz Jacek, Restauracja „Elementy”, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa.

Wellman Dorota, Restauracja „Bibenda”, ul. Nowogrodzka 10, Warszawa.

Zawistowski Mateusz – Żabson, Restauracja „Winestone Warszawa Centrum”, ul. Złota 48/54, Warszawa.

Druga tura rozpocznie się 12.12.2023 r. o godz. 20.00 i zakończy się 22.12.2023 również o godz. 20:00. W jej trakcie będzie można wylicytować kolację z:

Bojanowski Wojciech, Restauracja „Food Hall Browary”, ul. Haberbuscha i Schielego 2, Warszawa.

Cichopek Katarzyna, Restauracja „Baila Show & Dining”, ul. Grzybowska 60, Warszawa.

Damięcki Mateusz, Restauracja „Elixir by Dom Wódki”, ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa.

Dereszowska Anna, Restauracja „Baila Show & Dining”, ul. Grzybowska 60, Warszawa.

Dyduła Wiktor, Restauracja „LOFT”, ul. Złota 11, Warszawa.

Gessler Lara, Restauracja „Freta 33”, ul. Freta 33/35, Warszawa.

Gessler Magda, Restauracja „U Fukiera”, Rynek Starego Miasta 27, Warszawa.

Goździalska Monika, Restauracja „Roxx Warsaw Steaks & Seafood”, ul. Żurawia 6/12, Warszawa.

Kalińczak Kamila, Restauracja „Jeff’s” znajdująca się w Hali Koszyki, ul. Koszykowa 63, Warszawa.

KAYAH, Restauracja „Elixir by Dom Wódki”, ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa.

Korcz Marcin, Restauracja „Żebra i kości”, ul. Poznańska 38, Warszawa.

Krupińska-Karpiel Paulina, Restauracja „Munja”, ul. Grzybowska 60, Warszawa.

Kumorek Magdalena, Restauracja „Elementy”, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa.

Kwiat Jabłoni, Restauracja „Baila Show & Dining”, ul. Grzybowska 60, Warszawa.

Marszał Michał, Restauracja L’Osteria Warszawa Koneser, pl. Konesera 10a, Warszawa.

Mikołajczak Michał, Restauracja „Żebra i kości”, ul. Poznańska 38, Warszawa.

Milwiw-Baron Aleksander, Restauracja „Winestone Warszawa Centrum”, ul. Złota 48/54, Warszawa.

Okuniewska Joanna, Restauracja „Epoka”, ul. Ossolińskich 3, Warszawa.

Przemyk Renata, Restauracja „Hard Rock Cafe”, Plac Mariacki 9, Kraków.

Sekielski Tomasz, Restauracja „Jeff’s” znajdująca się w Hali Koszyki, ul. Koszykowa 63, Warszawa.

Senkara Anna, Restauracja „Munja”, ul. Grzybowska 43, Warszawa.

Skolimowski Skolim Konrad, Restauracja „Jeff’s” znajdująca się w Hali Koszyki, ul. Koszykowa 63, Warszawa.

Sochacki-Wójcicka Nicole, Restauracja L’Osteria Warszawa Koneser, pl. Konesera 10a, Warszawa.

Strasburger Karol, Restauracja „Freta 33”, ul. Freta 33/35, Warszawa.

Szpak Michał, Restauracja „Cafe Oranżeria”, plac Kossaka 1, Kraków.

Trojan Piotr, Restauracja L’Osteria Warszawa Koneser, pl. Konesera 10a, Warszawa.

Witkowska Agnieszka (Architekt Porządku), Restauracja ,,Quattro Stagioni – cztery pory roku”, ul. Słowackiego 12 lokal U8B, Warszawa.

Zając Edyta, Restauracja „Elixir by Dom Wódki”, ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa.

Zamiast licytacji, możesz kupić cegiełkę

Inną opcją pomocy Fundacji Mam Marzenie jest wystawienie swojego przedmiotu w ramach oferty charytatywnej na Allegro Charytatywni lub zakup charytatywnej cegiełki o nominale 20, 50 lub 100 złotych. Osoby, które w ten sposób wesprą inicjatywę, będą mogły wziąć udział w konkursie z nagrodami, wśród których znajdują się:

obraz Rafała Olbińskiego „Mam Marzenie”;

zestaw kosmetyków od firmy Nova kosmetyki;

bluza Mam Marzenie;

zestaw gadżetów Fundacji Mam marzenie;

książka Jakuba Tylmana „Jak pokolorować szkołę” z dedykacją od autora;

2 wejściówki od Pani Eli Romanowskiej na spektakl „W łóżku z rabusiem” do Teatru Komedia w Warszawie;

pluszowa maskotka.

Allegro od 10 lat wspiera akcję “Kolacja Marzeń”. Do tej pory, dzięki zaangażowaniu klientów platformy udało się zebrać ponad 960 tysięcy złotych dla podopiecznych Fundacji Mam Marzenie.