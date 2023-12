Będziesz mógł odinstalowywać aplikacje ze smartfona, nawet nie biorąc go do ręki. Jak?

Już raczej minęły czasy, w których posiadane przez nas urządzenia elektroniczne nie potrafiły się ze sobą porozumiewać. Integracja między komputerami, smartfonami, tabletami i TV postępuje, czego dowodem są nowe funkcje sklepu Google Play.

Instalowanie i deinstalacja aplikacji

Już od dłuższego czasu sklep Google Play umożliwia zdalną instalację aplikacji na naszych urządzeniach mobilnych. Wystarczy zalogować się na konto Google przez przeglądarkę internetową i wybrać dowolny program, który chcielibyśmy pobrać na smartfon lub tablet. Kiedy tylko urządzenie znajdzie się w zasięgu sieci Wi-Fi, zassie dane apki z Internetu.

To o tyle praktyczne, że mając otworzone okno przeglądarki na PC, możemy zarządzać aplikacjami na urządzeniach zalogowanych na to samo konto Google. Przeszkody zaczynają się pojawiać, gdybyśmy chcieli zainicjować odwrotny proces. Niestety, jak na razie, nie da się odinstalować danej aplikacji zdalnie. Jednak Google oferuje rozwiązanie.

Zdalny sklep Google Play

Na blogu Assemble Debug pojawiła się krótka analiza funkcji zdalnego odinstalowywania aplikacji na połączonych z kontem Google urządzeniach. Trafiła ona do wersji 38.8 sklepu Google Play, która aktualnie jest stopniowo dystrybuowana wśród użytkowników.

Cały proces deinstalacji dowolnego programu ze smartfona, który leży sobie gdzieś w drugiej części pokoju, podczas gdy my siedzimy przed ekranem monitora PC, nie należy do skomplikowanych. Po zalogowaniu się na konto Google Play, pod ikoną naszego profilu znajdziemy opcję „Zarządzaj aplikacjami i urządzeniem”. Tam wyszczególnione zostaną wszystkie podłączone do naszego konta urządzenia, a także aplikacje, które będzie dało się z nich odinstalować.

Lista aplikacji będzie filtrowana – na przykład pod kątem rozmiaru, jaki zajmują na poszczególnych sprzętach. Zidentyfikowanie „słoni” zajmujących najwięcej miejsca będzie banalnie proste. Praktyczna rzecz, jeśli jeden z naszych smartfonów czy tabletów ma wieczne braki pamięci masowej.

Nowa funkcja wkrótce trafi do wszystkich użytkowników. U mnie jeszcze wszystko jest „po staremu”. Google planuje poszerzyć opcję zdalnej deinstalacji aplikacji na Smart TV, Android Auto czy Wear OS.