Ta restauracja zaoferuje tysiące dań. Wszystko dzięki AI

Sztuczna inteligencja wcale nie musi kojarzyć się z zastępowaniem człowieka – czasami może być po prostu sposobem na wyzwolenie naszej kreatywności. Takie podejście chce wypromować Samsung w swojej nowej restauracji.

Galaxy AI w kuchni

Sztuczna inteligencja w kuchni Samsunga to nie nowość – firma od lat rozwija AI w swoich urządzeniach AGD. Bespoke AI w lodówkach potrafi m.in. zarządzać energią, pomagać tworzyć listy żywności i zarządzać datami ważności, a AI Pro Cooking w piekarnikach pomaga np. dostosować temperaturę w trakcie pieczenia.

Zdolności sztucznej inteligencji mogą przydać się również od strony kreatywnej – w końcu można wykorzystać ją do wymyślania dań z gotową listą składników i kolejnymi krokami do wykonania. Niedoświadczeni kucharze mogą mieć jednak wątpliwości, czy dobrane elementy i ich proporcje faktycznie będą zjadliwe. Samsung ma pomysł, jak udowodnić możliwości Galaxy AI w tej kwestii.

Samsung z restauracją wspomaganą AI

W dniach 8-9 maja w Lizbonie dostępna będzie tymczasowa restauracja koreańskiego producenta, która pokaże, jak może działać współpraca człowieka i AI w kuchni. Lokal ma nazywać się Sem Igual, co można przetłumaczyć z portugalskiego jako „bezkonkurencyjny”.

W środku restauracji klienci otrzymają do stolika smartfon Samsung Galaxy S25, za pomocą którego będzie można sfotografować składniki, z jakich chcemy otrzymać danie. Do wyboru będzie po jednym źródle białka, węglowodanów, trzy warzywa oraz sos.

Następnie wybór zostanie przekazany do Galaxy AI, która wygeneruje jedyny w swoim rodzaju przepis. Ten następnie zostanie przekazany do szefa kuchni João Dourado, który przygotuje danie. Opis wideo promocyjnego zdradza, że klienci i sztuczna inteligencja otrzymają do dyspozycji 25 składników, co przekłada się na tysiące możliwych kombinacji.

Restauracja Sem Igual pojawi się jeszcze w dniach 16-17 maja 2025 roku w Porto i raczej nie zapowiada się, aby koncept zagościł w innych krajach niż Portugalia. Niemniej jednak, sama wiadomość o takim wydarzeniu to dobra okazja dla Samsunga, aby wypromować autorską AI w kuchni. Jak widać, nie zastąpi (póki co?) kucharza, ale może pomóc wymyślić potrawę w sytuacji, kiedy przepisy z książek kucharskich nam już nie wystarczają.