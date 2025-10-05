Allegro zwiększa procentowy asortyment. Co nowego za wirtualną ladą?

Największa polska platforma e-commerce rozszerza eksperymentalną sprzedaż alkoholu i szykuje się na większe zmiany w obszarze logistyki. Od października na Allegro pojawią się nowe kategorie „procentowe”, a w listopadzie użytkownicy odczują obniżki cen dostaw z wykorzystaniem InPostu.

Piwo i cydr w ofercie Allegro

Allegro rozpoczęło pilotaż sprzedaży alkoholu w maju 2025 roku, ograniczając się początkowo do wina i mocniejszych trunków. Teraz, po kilku miesiącach testów i pozytywnej ocenie procedur bezpieczeństwa, firma postanowiła rozszerzyć kategorię o piwo i cydr. Zmiana wejdzie w życie 20 października 2025 roku.

Co ważne, alkoholem na Allegro nie może handlować każdy sprzedawca. Platforma wymaga od partnerów posiadania odpowiednich zezwoleń, prowadzenia stacjonarnego punktu sprzedaży detalicznej oraz podpisania dodatkowej umowy o współpracy. Dzięki temu Allegro minimalizuje ryzyko nieprawidłowości i podkreśla, że kładzie nacisk na zgodność z przepisami prawa.

Kupujący muszą liczyć się z ograniczeniami typowymi dla sprzedaży alkoholu online. Produkty nie mogą być wysyłane do paczkomatów, a jedyną opcją dostawy jest kurier, który podczas przekazania sprawdza pełnoletniość i trzeźwość odbiorcy. Dodatkowo wymaga się podania kodu weryfikacyjnego, aby potwierdzić uprawnienie do odbioru przesyłki. Alternatywą jest odbiór osobisty w punkcie sprzedaży sprzedawcy.

Allegro tłumaczy, że decyzja o poszerzeniu oferty wynika z dużego zainteresowania ze strony klientów i pozytywnych wyników analiz z okresu testowego.

Tańsze paczki wyysłane InPostem

Drugą istotną nowością dla kupujących i sprzedających na Allegro jest zmiana w cenniku dostaw realizowanych przez InPost. Od 1 listopada 2025 roku koszt nadania paczki do paczkomatu w ramach usługi Allegro Paczkomat InPost zostanie obniżony z 11,49 złotych brutto do 10,95 złotych brutto. To pozornie niewielka różnica, ale przy milionach przesyłek miesięcznie daje ona wymierne oszczędności dla całego ekosystemu Allegro.

Obniżka dotyczy przesyłek o maksymalnych wymiarach 41 x 38 x 64 cm i wadze do 25 kg. Sprzedający zostali poinformowani, że będą mogli uwzględniać nowe stawki w swoich cennikach dostaw już od 31 października, a czas na pełne wdrożenie zmian mają do końca stycznia 2026 roku.

Ruch InPostu interpretowany jest jako ocieplenie relacji między firmą kurierską a Allegro, które w ostatnich latach nie były łatwe. Strony spierały się m.in. o rosnące ceny usług i możliwość faworyzowania przez Allegro własnych rozwiązań dostawczych.