W jednym z polskich miast bankomat stanie się automatem do głosowania

Bankomaty to nie tylko maszyny do wypłacania gotówki. W jednym z polskich miast zyskają zupełnie nową funkcję. Staną się automatem do głosowania na Budżet Obywatelski. Za pilotaż odpowiadają Mastercard i Planet Cash.

W tym mieście bankomat przekształci się w… „głosomat”

Z czym kojarzy się Wam bankomat? To oczywiste – z pieniędzmi. Jednak w jednym z polskich miast już niebawem będzie również kojarzony z głosowaniami. Mastercard, Planet Cash i Urząd Miasta Ełku już 1 października 2024 roku rozpoczną pilotaż. Mieszkańcy Ełku będą mogli oddać swój głos na budżet partycypacyjny poprzez wybrane bankomaty sieci Planet Cash. Akcja potrwa do 14 października 2024 roku.

Głosowanie na ełcki Budżet Obywatelski przez bankomat Planet Cash (źródło: Mastercard)

Budżet Obywatelski w Ełku to część budżetu, która przeznaczana jest na wybrany przez mieszkańców cel. W tym roku miasto dysponuje kwotą w wysokości miliona złotych. Głosowanie za pomocą bankomatu będzie jednym ze sposobów. Inne metody to droga elektroniczna bądź papierowa karta do głosowania, która udostępniana jest w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Mastercard – internet jest już dostępny dla zdecydowanej większości Polaków, jednak umiejętności cyfrowe często nie są wystarczające, aby każda z osób była w stanie oddać swój głos poprzez sieć. Problem dotyczy szczególnie osób starszych czy też wykluczonych cyfrowo.

W jaki sposób oddać głos na Budżet Obywatelski w Ełku za pomocą bankomatu?

Aby móc zagłosować na Budżet Obywatelski za pomocą maszyny Planet Cash, konieczne jest bycie uprawnionym do głosowania mieszkańcem Ełku. Poza tym konieczne jest także posiadanie karty płatniczej.

Cały proces będzie oparty o kilka kliknięć. Nie jest konieczne wprowadzanie żadnych danych ani wypełnianie formularzy z danymi osobowymi. Wystarczy włożyć własną kartę i wybrać opcję „Głosuję”, która pojawi się na ekranie. Oczywiście – każdy z uprawnionych mieszkańców może oddać tylko jeden głos.

Głosowanie z użyciem karty płatniczej jest bezpieczne i w pełni anonimowe. Do Ełckiego Budżetu Obywatelskiego przesyłane są wyłącznie informacje na temat liczby oddanych głosów. Żadne dane posiadacza karty nie są ujawniane i przekazywane instytucji.

Bankomaty, w których będzie można oddać swój głos, to maszyny ulokowane: