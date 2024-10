Apple się zepsuło! Nie działa sklep App Store

Macie problemy z instalowaniem programów z App Store? To nie Wasza wina. Apple walczy teraz z dużą awarią swojego sklepu z aplikacjami.

Awaria App Store

Wielu użytkowników iPhone’ów zgłasza, że sklep App Store jest aktualnie niedostępny lub fatalnie działa. W mediach społecznościowych frazy związane z awarią zaczynają trendować.

App Store albo kompletnie nie działa, albo strasznie „muli” – przynajmniej z tym drugim rodzajem zachowania mają do czynienia członkowie naszej redakcji. Z ich doświadczenia wynika, że zainstalowane na iPhone’ach aplikacje można aktualizować, ale nie da się już pobrać nowych. Problemy potwierdza fala zgłoszeń w serwisie Downdetector.

Podobne odczucia z użytkowania urządzeń Apple mają ich właściciele z innych krajów. Rapoty płyną zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i różnych krajów Europy.

Według Apple – nic się nie dzieje

Najlepsze jest to, że zgodnie ze stroną statusu usług Apple, App Store nie przeżywa żadnych trudności, co co stoi w sprzeczności z wrażeniami z (braku) użytkowania sklepu, które pojawiają się w sieciach społecznościowych.

Tzw. „ekran wielkiej ściemy” (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Też nie możecie niczego pobrać przez sklep z aplikacjami Apple?

[Aktualizacja]

Wygląda na to, że wszystko wróciło do normy. Niektórzy wciąż zauważają wolniejsze działanie sklepu, ale da się już pobierać aplikacje.