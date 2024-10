Awaria Blika. Użytkownicy skarżą się na problemy

Z pewnością nie jest to dobry dzień dla wielu użytkowników Blika. Klienci usługi wskazują na problemy z jej działaniem, co uniemożliwia dokonanie płatności.

Awaria Blika

Podejrzewam, że Blika i oferowanych przez omawianą usługę funkcji nie trzeba nikomu przedstawiać. Warto jednak wspomnieć, że mamy do czynienia z naprawdę popularnym systemem płatności, z którego można korzystać w internecie, wielu aplikacjach, a także podczas robienia zwykłych zakupów w sklepie.

Dla wielu osób Blik jest obecnie podstawową metodą płacenia, więc nie powinno dziwić, że każda przerwa w oferowaniu tej usługi wywołuje niemałe zamieszanie. Jak wynika z licznych zgłoszeń, dzisiejsza awaria rozpoczęła się tuż przed godziną 14:00. Następnie osób informujących o problemach zaczęło szybko przybywać, co możemy zobaczyć na stronie Downdetector.

Najwięcej zgłoszeń przypadło między godziną 15:30 a 16:00. Na Downdetector ich liczba wyniosła ponad 2000, co jest dużą wartością. Następnie liczba osób zgłaszających awarię zaczęła spadać i około godziny 17:30 pojawiło się 114 raportów. Co prawda zgłoszeń jest teraz mniej, ale nic nie wskazuje, aby problem został już w pełni rozwiązany.

Warto dodać, że Blik opublikował na platformie X post, w którym informuje o bieżącej awarii. Polski Standard Płatności zaznacza, że odnotowywane są czasowe problemy z funkcjami. Z postu dowiemy się też, że trwają już prace nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie mamy dowiadywać się nie bieżąco.

Warto przygotować się na takie sytuacje

Nie jest to pierwsze podobnie zdarzenie. Kilka miesięcy wcześniej Blik też miał awarię. Niestety, takie sytuacje się zdarzają, więc warto się do nich wcześniej przygotować. Jeśli Blik jest naszą główną metodą płatności, to należy też mieć przygotowane alternatywne opcje – Google Pay, Apple Pay lub inne rozwiązanie.

Zaleca się też noszenie przy sobie niewielkiej ilości gotówki. W innym przypadku możemy skończyć głodni, bowiem nie będziemy mogli kupić przykładowo kebaba ;)