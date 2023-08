Nie wiesz co zrobić na obiad? Zapytaj sztucznej inteligencji Samsunga

Samsung, znany przede wszystkim z produkcji smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych, postanowił zaskoczyć nas czymś zupełnie nowym. Tym razem firma postawiła na technologię w kuchni, prezentując Samsung Food – innowacyjną platformę kulinarną opartą na sztucznej inteligencji. Producent zapewnia, że to coś więcej niż kolejna aplikacja z przepisami.

Samsung Food: kulinarne doświadczenia z AI

Samsung wprowadza na rynek Samsung Food. To spersonalizowana platforma kulinarna oparta na sztucznej inteligencji, dostępna w 104 krajach w 8 językach. Usługa ta oferuje użytkownikom dostęp do ponad 160000 przepisów, stając się osobistym asystentem w odkrywaniu nowych dań i tworzeniu spersonalizowanych planów posiłków.

Nowa platforma korzysta z technologii AI, aby dostarczyć użytkownikom doświadczenia dostosowane do ich potrzeb. Kluczem do tego jest Whisk – inteligentna platforma kulinarna nabyta przez Samsung Next w 2019 roku. Dzięki niej Samsung Food sugeruje posiłki oparte na preferencjach użytkowników i sezonowości produktów.

Ponadto nowa aplikacja południowokoreańskiego producenta integruje się z urządzeniami kuchennymi. Jeśli jesteś posiadaczem lodówki Family Hub, możesz np. w łatwy sposób sprawdzić zawartość swojej chłodziarki i dostosować przepisy do dostępnych składników. Apka umożliwi także ustawianie timerów na kuchenkach, czy rozpoczęcie podgrzewania piekarników.

Chanwoo Park, Wiceprezes Wykonawczy i Szef Działu Usług Biznesowych firmy, podkreślił, że jedzenie i sposób jego przygotowania są kluczowym elementem naszego codziennego życia. Dlatego właśnie firma zdecydowała się na stworzenie takiego programu.

Wygląd aplikacji (fot. Samsung)

Najnowsza kuchenna aplikacja marki oferuje szeroką gamę funkcji, które wspierają użytkowników na każdym etapie planowania i gotowania posiłków. Od odkrywania przepisów, przez personalizację, po gotowanie w połączonych urządzeniach i funkcje społecznościowe, które pozwalają m.in. dzielić się przepisami. W apce możliwe jest także stworzenie jadłospisu na cały tydzień oraz automatyczne tworzenie listy zakupów składników potrzebnych do przygotowania wybranych przez użytkownika dań. Program jest już dostępny do pobrania pod tym linkiem.

To dopiero początek kuchennych planów producenta

Producent wraz z premierą swojej nowej aplikacji zapowiedział także jej planowany rozwój. Sukcesywnie do Samsung Food mają trafiać nowe funkcje i usługi. Do końca tego roku południowokoreański producent planuje integrację apki z Samsung Health, dzięki czemu użytkownicy będą mogli otrzymywać sugestie dotyczące zarządzania dietą.

Z kolei na 2024 roku Samsung planuje wdrożenie do aplikacji technologii Vision AI, która umożliwi aplikacji rozpoznawanie produktów spożywczych oraz posiłków ze zdjęć i dostarczanie informacji na ich temat, w tym samym określanie ich wartości odżywczej. Po analizie produktów znajdujących się w lodówce apka ma polecić najlepsze przepisy, w jakich można je wykorzystać, a także dodać dodatkowe wymagane składniki automatycznie do listy zakupów.