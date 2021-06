Opera „R5” z masą nowości: ułatwienia w pracy zdalnej, więcej muzyki i mnóstwo innych bajerów!

Mimo że w skali świata Opera nie należy do najpopularniejszych przeglądarek internetowych, to oferowane przez nią narzędzia niejednokrotnie potrafią zawstydzić swoją funkcjonalnością rozwiązania konkurencji. Grzechem byłoby również nie wspomnieć chociażby słowem o Operze GX – pierwszej przeglądarce dedykowanej graczom, teraz także na urządzeniach mobilnych (na razie w wersji beta). Najnowsza aktualizacja flagowego produktu Norwegów, kryjąca się pod kryptonimem „R5”, to kolejna dawka ułatwiających życie rozwiązań.

Opera „R5” – przegląd najważniejszych nowości

Obecna już od dłuższego czasu opcja wyskakujących okienek wyświetlająca się podczas oglądania filmów została rozszerzona o oprogramowanie do wideokonferencji. Według analityków Opery, ponad 57% użytkowników tego typu programów korzystało z nich właśnie poprzez przeglądarkę internetową, która w porównaniu do natywnych aplikacji oferuje znacznie większe możliwości w kontekście multi-taskingu.

Od teraz będzie można otworzyć spotkanie w osobnym okienku, które zawsze będzie pozostawało na pierwszym planie, niezależnie od tego, co dzieje się na ekranie komputera. Na dzień dzisiejszy wspierane są wideokonferencje w Google Meet, Zoom i Microsoft Teams.

źródło: Opera

Opera stała się też bogatsza o funkcję do tej pory kojarzoną przede wszystkim z przeglądarką Microsoftu – mowa oczywiście o Edge’owych Kolekcjach. Pinboards, bo taka jest ich oficjalna nazwa, pozwalają przypiąć do wirtualnej tablicy strony internetowe, obrazy i notatki, a następnie w łatwy sposób udostępnić je za pomocą linku wysłanego do znajomych. Ci mogą przeglądać wszystkie treści, jakie są publikowane w ramach tablicy oraz reagować na nie za pomocą zestawu emoji.

Za pośrednictwem paska bocznego użytkownicy Opery mogą uzyskać dostęp do portali społecznościowych, takich jak Twitter i Instagram oraz komunikatorów pokroju Facebook Messenger, WhatsApp oraz Telegram. Z poziomu paska bocznego możliwe jest także słuchanie muzyki ze Spotify, czy Apple Music. Teraz do tego grona dołączają m.in. serwisy Deezer, Soundcloud i Tidal. Osobna aplikacja na komputerze staje się więc zbędna, kiedy można słuchać ulubionych kawałków bezpośrednio w przeglądarce.

To oczywiście nie wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone, ale z pewnością te największe. Z pomniejszych rzeczy, które na pewno zainteresują niektórych użytkowników, dodano np. nowe tapety ekranu startowego, automatyczne dostosowywanie trybów jasnych i ciemnych do ustawień komputera oraz ulepszone wyszukiwanie spośród otwartych kart, dostępne po użyciu skrótu klawiszowego CTRL + Spacja. Wyszukiwarka będzie teraz uwzględniała również zduplikowane karty oraz te otwarte na innych połączonych urządzeniach. Jeśli w jednej z nich aktualnie odbywa się wideokonferencja, zostanie ona specjalnie oznaczona.