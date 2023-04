Epoka akcesoriów Microsoftu dobiega końca. Firma przerzuca się na znaną markę

Używaliście kiedyś akcesoriów komputerowych produkcji Microsoftu? Mam na myśli myszy, klawiatury i kamery internetowe. Już wkrótce znikną one ze sklepu giganta z Redmond, a pozostaną tylko te z brandem Surface.

Microsoft odcina jedną linię akcesoriów

1983 rok. Microsoft rozpoczyna sprzedaż swojej pierwszej myszy komputerowej z logo firmy na spodzie urządzenia. W pakiecie znajduje się program Microsoft Word i Notatnik. Myszka jest tylko pretekstem do rozpowszechniania oprogramowania Microsoftu na komputerach kompatybilnych z IBM lub DOS-em.

Po czterdziestu latach i dziesiątkach innych modeli myszy oraz innych akcesoriów Microsoftu dowiadujemy się, że firma zaprzestanie wydawania urządzeń peryferyjnych do komputerów – a przynajmniej nie będzie ich sygnować marką Microsoftu. Zamiast tego posłuży się linią, która powstała w trakcie rozwoju rodziny sprzętów Surface.

To bardzo ciekawy ruch, bowiem mocno wpłynie na kształt oferty akcesoriów, które możemy znaleźć chociażby na stronie Microsoft.

W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na naszym asortymencie dla komputerów z systemem Windows, pod marką Surface. (…) Istniejące akcesoria komputerowe marki Microsoft, takie jak myszy, klawiatury i kamery internetowe, będą nadal sprzedawane na istniejących rynkach po obecnych cenach sprzedaży aż do wyczerpania zapasów. Dan Laycock, starszy menedżer ds. komunikacji Microsoft w oświadczeniu dla The Verge

Na powyższym zdjęciu widzimy tylko część z urządzeń, jakie możemy znaleźć w oficjalnym sklepie Microsoft. O ile rzeczywiście spora część z nich to sprzęty marki Surface, tak wiele produktów nosi nazwy producenta, a nie stworzonego przezeń brandu.

Kategorie, w których marka Surface jest niewidoczna

Owszem, wśród produktów z rodziny Surface znajdziemy różne rodzaje akcesoriów. Na rynku nie pojawiła się jednak nigdy żadna kamera internetowa tej marki. Microsoft sprzedaje taki sprzęt, ale pod głównym brandem.

Poza tym wybór produktów Surface jest dość skromny. Mamy tylko jedną klawiaturę dla desktopa, a przecież wielu użytkowników jest beznadziejnie zakochanych w ergonomicznych klawiaturach Microsoftu. Co się z nimi stanie? Cóż, Panos Panay raczy wiedzieć.

Jest jeszcze jeden znak zapytania dotyczący akcesoriów z Redmond. Właściwie każdy sprzęt Surface – czy to mysz, czy klawiatura, raczej nie jest liderem zestawień w kategorii opłacalność. Zwykle są to gadżety wymagające wysupłania większej ilości gotówki z portfela. Niektóre tańsze modele z rodziny Microsoft można było dostać za mniej więcej sto złotych. Za to za Surface Mobile Mouse trzeba wydać prawie 190 złotych. Pytanie, czy firma utrzyma taki stan rzeczy, czy będzie skłonna stworzyć nieco tańsze myszy i klawiatury?

Osobiście dobrze wspominam korzystanie z Surface Precision Mouse i życzę Microsoftowi pomyślnych wiatrów przy rozwijaniu portfolio akcesoriów marki Surface. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie konkurencja na polu urządzeń premium jest niezwykle silna.