Odświeżone Airbnb. Nowe kategorie oraz pobyty dzielone ułatwią rezerwacje

Zbliża się lato, a wraz z nim sezon urlopowy. Twórcy aplikacji Airbnb przygotowują się do tego intensywnego okresu i wprowadzają kilka ciekawych nowości, dzięki którym znalezienie wymarzonego noclegu stanie się łatwiejsze oraz bezpieczniejsze.

Kategorie na Airbnb ułatwią wyszukiwanie

Największą zmianą w odświeżonym Airbnb jest przeprojektowany interfejs wyszukiwania. Został on oparty na kategoriach, łączących podobne domy i mieszkania dostępne do wynajęcia. Jest ich ponad 50, dzięki czemu tworzą one zróżnicowane kolekcje dopasowane do potrzeb gości.

Wśród przykładów zostały wymienione m.in. Niesamowite widoki¸ Pensjonaty ze śniadaniem, Parki narodowe, czy też Stylowe domy. Ta ostatnia wyróżnia się najbardziej – obejmuje ona ponad 20 tysięcy domów oferujących wyjątkową architekturę i wnętrza, niejednokrotnie będące dziełami znanych architektów. Czuję, że swoje palce maczał w niej Jony Ive, który ponad dwa lata temu odszedł z Apple i rozpoczął współpracę z serwisem.

Airbnb podkreśla, że to administracja serwisu wybiera najlepsze zdjęcia i sprawdzają oferty przed ich opublikowaniem i dopasowaniem do kategorii. Ponadto, wykorzystywane są systemy uczenia maszynowego, które analizują nazwy, opisy, recenzje, podpisy pod zdjęciami i inne dane, dzięki czemu dobór kategorii jest jeszcze trafniejszy.

fot. Airbnb

Dzielone pobyty – wybierz dwa domy, zostań na dłużej

Kolejna nowość z pewnością spodoba się osobom planującym dłuższy wypad do innego miasta oraz pasjonatom odkrywania architektonicznych smaczków. Pobyt dzielony na Airbnb umożliwi użytkownikom wybranie dwóch miejsc noclegu podczas jednej podróży.

Aplikacja automatycznie dobierze dwa obiekty w danej lokalizacji, które są dostępne we wskazanych datach, a następnie dokona dwóch rezerwacji. Nie wpływa to w żaden sposób na gospodarzy – nie są oni łączeni z drugim pobytem swoich gości, ani nie ingeruje to w ich zarobki.

fot. Airbnb

AirCover dla gości – podróżuj bez obaw

W zeszłym roku Airbnb zaprezentowało ubezpieczenie dla gospodarzy, nazwane AirCover. Dzięki niemu, zostali oni zabezpieczeni przed potencjalnymi szkodami, jakie mogli wyrządzić goście w trakcie pobytu. Dzięki AirCover zwiększyła się również liczba ofert przyjaznych dla zwierząt – bez stosownego zabezpieczenia finansowego hości nie byli skłonni zapraszać ich do swoich domów w obawie przed zniszczeniami.

Teraz usługa została rozszerzona również na gości, którzy mają problemy z zameldowaniem lub gospodarz odwołał ich rezerwację w ciągu 30 dni przed przyjazdem. AirCover ma gwarantować użytkownikom Airbnb, że zarezerwowane miejsce nie będzie znacząco odbiegać od opisu. Gdyby tak się stało, mogą oni wnioskować o przyznanie nowej rezerwacji w podobnym lub lepszym lokalu albo zwrot kosztów.

fot. Airbnb

Serwis uruchomił specjalną infolinę bezpieczeństwa dla gości, a sprawy związane z problematycznym pobytem można zgłaszać poprzez aplikację mobilną lub stronę internetową.

Nowości w serwisie powinny być już dostępne u większości użytkowników – wystarczy zaktualizować aplikację mobilną lub odwiedzić stronę internetową w przeglądarce internetowej.