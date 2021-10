Adobe Photoshop dostępny z poziomu przeglądarki, ale z odczuwalnymi ograniczeniami

Musisz wykonać podstawowe zmiany na zdjęciach, a nie masz dostępu do Photoshopa lub Illustratora? Teraz nie będzie to problemem. Obie aplikacje są wdrażane w wersji webowej.

Edycja projektów bez instalowania oprogramowania Adobe

Do tej pory, aby wprowadzić jakiekolwiek poprawki w projektach, wymagane było posiadanie zainstalowanej wersji oprogramowania Adobe. W niektórych sytuacjach, jak chociażby brak dostępu do własnego komputera lub tabletu, oznaczało to brak możliwości wprowadzenia zmian w plikach. Na szczęście, właśnie się to zmienia.

Photoshop w przeglądarce to odczuwalny krok do przodu, który powinien ułatwić pracę z plikami tworzonymi z wykorzystaniem pakietu Adobe. Należy jednak tutaj zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z pełnoprawną wersją jednego z najbardziej rozpoznawalnych programów do tworzenia i edycji grafiki rastrowej.

Opisywaną wersję należy traktować raczej jako namiastkę oprogramowania, które może przydać się w określonych scenariuszach. Porównałbym to do webowych aplikacji Microsoft Office.

Photoshop i Illustrator dostępne z poziomu każdej popularnej przeglądarki internetowej pozwalają na m.in. poruszanie się po warstwach, dodawanie adnotacji i komentarzy, a także dokonywanie podstawowych zmian. Użytkownik może korzystać z kilku narzędzi, takich jak gumka, pędzel czy lasso.

Według założeń Adobe, nowe wersje programów mają również zapewnić nowe możliwości współpracy nad plikami. Klienci czy znajomi zyskują bowiem podstawowe opcje edycji, co powinno ułatwić wprowadzanie oczekiwanych zmian. Wcześniej mogli tylko zostawiać komentarze, co często okazywało się niewystarczające.

Warto zaznaczyć, że przeglądarkowa aplikacja Photoshop dostępna jest dla subskrybentów Creative Cloud. Aktualnie mamy do czynienia z wersją beta. Natomiast Illustrator, także jest w wydaniu testowym, ale wymagane jest specjalne zaproszenie.

Nowości na desktopy i iPady

Podczas wydarzenia Adobe MAX 2021 firma zaprezentowała jeszcze nowe funkcje, które trafią do Photoshopa w wersji na komputery i tablety Apple. Usprawnień doczekało się narzędzie wybierania obiektów – teraz wystarczy najechać kursorem, aby wskazać obiekt na zdjęciu. Twórcy zaznaczają, że rozwiązanie nie działa jeszcze idealnie, ale w najbliższym czasie będą pracować nad kolejnymi poprawkami.

Warto jeszcze wspomnieć o możliwości automatycznego wygenerowania masek dla wszystkich obiektów, nowych filtrach neuronowych, funkcji Landscape Mixer i Color Transfer, a także wielu innych nowościach. Pełna lista zmian dla użytkowników Photoshopa dostępna jest na stronie Adobe.