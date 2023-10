Dzięki Microsoftowi w abonamencie Ubisoft+ pojawią się gry Activision

Najważniejszą informacją ostatnich tygodni w świecie gier jest domknięcie transakcji pomiędzy Microsoftem a Activision Blizzard, ale w konsekwencji tego przejęcia gracze otrzymają prezent. Gry Acti-Blizz będą dostępne „po taniości” w subskrypcji Ubisoft+.

Usługa subskrypcji gier prosto z Francji

Subskrypcja Ubisoft+ jest usługą, w której w zamian za opłacanie miesięcznego abonamentu zyskujemy dostęp do gier francuskiego giganta rozrywki elektronicznej. W tym momencie jest to sporawy katalog ponad 100 tytułów.

Za pomocą launchera Ubisoft Connect można pobierać gry na premierę, zyskiwać zniżki na zakup wirtualnych walut, wybierać spośród rotacyjnej kolekcji produkcji niezależnych, czy dostawać dodatki przeznaczone wyłącznie dla subskrybujących.

W Polsce usługa ta dostępna jest w dwóch wariantach: PC Access i Multi Acces. Różnią się one właściwie tylko tym, że pierwszy (jak nazwa wskazuje) umożliwia pobieranie gier na pecety, a drugi otwiera możliwość grania na różnych platformach, w tym na Xboksie. Ceny to odpowiednio 59,90 złotych/mies. oraz 69,99 złotych/mies.

Gry Activision w Ubisoft+

Ponieważ Microsoft dopełnił formalności związanych z przejęciem Activision Blizzard, otworzyło to Ubisoftowi drogę do wprowadzenia do usługi subskrypcyjnej gier tych wydawców. Jak?

Otóż w sierpniu Ubi ogłosiło zawarcie umowy z Mikromiękkimi, która przyznawała francuskiemu wydawcy wieczyste prawa do przesyłania strumieniowego w chmurze Call of Duty i wszystkich innych aktualnych gier Activision Blizzard. Ponieważ wszystkie wymogi prawne dotyczące wykupienia Ati-Bliz przez Microsoft zostały spełnione, można było doprecyzować, co sierpniowe porozumienie oznacza w tych okolicznościach.

Źródło: Activision

Chodzi więc nie tylko o aktualne gry Activision Blizzard, które trafią do Ubisoft+. Francuzi mają prawa do streamowania wszystkich nowych gier, wydanych przez wspomnianych wydawców w ciągu najbliższych 15 lat. Dotyczy to również dodatków i DLC.

Ubisoft może też udzielać licencji na strumieniowy dostęp do tych gier innym firmom zajmującym się gamingiem w chmurze, usługodawcom i producentom konsol. W tym miejscu można na przykład wskazać platformę GeForce Now.

Chris Early, wiceprezes firmy Ubisoft ds. partnerstw strategicznych i rozwoju biznesu, nie sprecyzował jeszcze, kiedy należy spodziewać się Call of Duty i innych gier Activision Blizzard w ofercie Ubisoft+. Zapewnił jednak, że skoro wielkie przejęcie ze strony Microsoftu zostało zabezpieczone prawnie, będzie można rozpocząć odpowiednie działania. Ciekawe, czy coś z tego „urodzi się” do końca tego roku?