Od teraz Copilot uruchomi się na zawołanie

Microsoft rozwija możliwości Copilot w systemie Windows i właśnie rozpoczął udostępnianie funkcji aktywacji głosowej swojego asystenta AI. Dzięki niej użytkownicy nie będą musieli już klikać żadnej ikony. Wystarczy, że powiedzą „Hey, Copilot”. Co ważne, nie jest to jedyna nowość.

„Hey, Copilot” – jak to działa?

Microsoft rozpoczął wdrażanie nowej wersji aplikacji Copilot na Windowsa, która wprowadza funkcję głosowej aktywacji asystenta. Po jej uruchomieniu wystarczy wypowiedzieć frazę „Hey, Copilot”, aby rozpocząć rozmowę głosową z Copilotem. Funkcja działa, gdy komputer jest odblokowany i aplikacja Copilot jest uruchomiona w tle. Aby ją włączyć, należy przejść do ustawień aplikacji, kliknąć ikonę profilu w lewym dolnym rogu, a następnie aktywować opcję „Listen for ‘Hey, Copilot’ to start a conversation”. Domyślnie funkcja jest wyłączona.

Gdy Copilot rozpozna wywołanie, na ekranie pojawia się specjalne pływające okno z ikoną mikrofonu i charakterystycznym dźwiękiem potwierdzającym nasłuchiwanie. Rozmowę można zakończyć klikając ikonę „X” lub po prostu przestając mówić. Copilot sam zakończy interakcję po kilku sekundach ciszy. Co istotne, samo nasłuchiwanie komendy odbywa się lokalnie na urządzeniu, bez przesyłania danych do chmury. Do Microsoftu trafia dopiero nagranie rozmowy rozpoczętej przez użytkownika.

źródło: Microsoft

Na ten moment funkcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników Windows Insider, którzy mają ustawiony angielski jako język systemowy. Wymagana jest także aktualizacja aplikacji Copilot do wersji 1.25051.10.0 lub nowszej. Microsoft zapowiada, że udostępnianie tej funkcji będzie odbywało się stopniowo, więc nie wszyscy użytkownicy otrzymają ją od razu.

Copilot Vision i Highlights, czyli jeszcze więcej nowości od Microsoftu

Drugą dużą nowością jest rozwinięcie funkcji Copilot Vision, która umożliwia współdzielenie wybranego okna aplikacji lub przeglądarki z Copilotem. Nowością jest możliwość jednoczesnego udostępnienia dwóch aplikacji, co pozwala na analizę lub porównywanie danych między nimi. Przykładem może być równoczesne udostępnienie listy rzeczy do spakowania i strony internetowej z rekomendacjami. Copilot pomoże wtedy sprawdzić, czego brakuje na naszej liście.

źródło: Microsoft

Microsoft dodał również funkcję Highlights, która pozwala Copilotowi wizualnie podpowiadać użytkownikowi, gdzie kliknąć, aby wykonać określone zadanie. Można na przykład udostępnić okno ustawień i poprosić o pokazanie, jak włączyć tryb nocny. Copilot zaznaczy wtedy odpowiednie elementy interfejsu.

Obie funkcje dostępne są na razie wyłącznie dla użytkowników Windows Insider z USA i wymagają aktualizacji Copilota do wersji 1.25044.92.0 lub nowszej. Microsoft planuje stopniowe udostępnianie tych nowości wszystkim testerom.