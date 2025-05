Szykuje się rewolucja w podejściu Samsunga do akumulatorów i mocy ładowania

Samsung od lat oferuje maksymalną moc ładowania swoich telefonów na poziomie 45 W. Tymczasem konkurenci od dawna przekraczają granice 80, 100, a nawet 120 W. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że sytuacja wkrótce może się zmienić. Producent szykuje też zupełnie nową technologię akumulatorów, która może pozwolić na szybsze ładowanie, a jednocześnie większą pojemność ogniw.

Nowa technologia akumulatorów

Według informacji pojawiających się w sieci, Samsung rozważa zastosowanie technologii znanej jako SUS CAN (Steel Use Stainless). To rozwiązanie polega na wykorzystaniu stali nierdzewnej jako materiału do budowy zewnętrznej obudowy ogniwa.

Co to daje? Zastosowanie stalowej obudowy pozwala zwiększyć gęstość energetyczną akumulatora, co przekłada się na większą pojemność przy zachowaniu tego samego rozmiaru ogniwa. Taka konstrukcja ułatwia także wdrożenie wyższych mocy ładowania, co jest szczególnie istotne w przypadku Samsunga, który od lat tkwi na poziomie 45 W.

SUS CAN ma też dodatkowo zmniejszać ryzyko puchnięcia baterii, co było problemem w starszych konstrukcjach litowo-jonowych (pamiętacie jeszcze problemy Samsunga Galaxy Note 7?). Nie jest jednak jasne kiedy Samsung zdecyduje się na wdrożenie tej technologii.

Równolegle pojawiają się doniesienia, że firma rozważa także zastosowanie akumulatora z dodatkiem krzemu (krzemowo-węglowego), który z powodzeniem wykorzystuje już m.in. Xiaomi 15 czy OnePlus 13. Ta technologia również pozwala na zwiększenie pojemności i poprawę szybkości ładowania.

Pojawiające się sprzeczne informacje sugerują, że producent jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, którą technologię wdrożyć.

Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Chociaż oficjalnego potwierdzenia ze strony Samsunga na razie nie ma, wiele wskazuje na to, że nowe baterie mogą pojawić się najwcześniej w modelach z serii Galaxy S26, które zadebiutują w przyszłym roku. Nieoficjalne informacje mówią o większej baterii w Galaxy S26 Ultra, o którym już pojawiają się pierwsze informacje, co może być jednym z pierwszych efektów wdrożenia nowych rozwiązań.

Warto jednak pamiętać, że technologia SUS CAN to nie tylko większa pojemność, ale również możliwość zwiększenia mocy ładowania. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, Samsung wreszcie będzie mógł nawiązać walkę z konkurencją, która już od dawna oferuje ładowanie na poziomie 80 W i wyższym. Na szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać.

Na razie producent nie zdradza oficjalnych planów ani terminów wdrożenia nowych technologii.