Dwie nowe hulajnogi Acer dostępne w Polsce. Znamy ceny

Wiedzieliście, że Acer ma w portfolio również hulajnogi elektryczne? Oferta producenta z Tajwanu wzbogaciła się o pierwsze tego typu pojazdy dopiero niedawno, a teraz do sprzedaży w Polsce trafiły dwa nowe modele jednośladów tej marki. Co oferują i ile kosztują?

Nowe hulajnogi Acer dostępne w Polsce

Producent z Tajwanu wprowadził na polski rynek dwa nowe modele z rodzin ES Series 3 i ES Series 5. Pierwszy z nich jest przeznaczony szczególnie dla nowicjuszy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tego typu pojazdami, natomiast drugi dla już nieco bardziej doświadczonych i wymagających użytkowników.

Acer ES Series 3 (fot. producenta)

Model Acer ES Series 3 pozwala na przejechanie do 25 km z prędkością do 20 km/h (dostępne są trzy ustawienia prędkości: 6 km/h, 10 km/h i 20 km/h). A kiedy już akumulator całkowicie się wyczerpie, jego naładowanie do pełna potrwa tylko 4 godziny. O bezpieczną jazdę zadbają hamulce elektryczny (na przodzie) i tarczowy (na tyle), a także boczne światła odblaskowe i dzwonek sygnalizacyjny. Maksymalny udźwig tej hulajnogi wynosi 100 kg, a ona sama waży ~16 kg.

Hulajnoga Acer ES Series 5, jak zostało już wspomniane, jest natomiast przeznaczona dla bardziej wymagających użytkowników, ponieważ jej zasięg na jednym ładowaniu sięga nawet 60 km, jednak jednocześnie prędkość maksymalna pozostała na podobnym samym poziomie jak w ES Series 3 – 25 km/h (vs 20 km/h). Także w tym modelu dostępne są tryby zapewniające wolniejszą jazdę – 6 km/h i 10 km/h.

Ponadto model ES Series 5 oferuje wsparcie dla łączności Bluetooth, dzięki czemu można połączyć hulajnogę ze smartfonem i korzystać z aplikacji Acer eScooter – za jej pośrednictwem da się m.in. sprawdzić stan akumulatora i pozostałą energię. Do tego, podobnie jak ES Series 3, oddaje do dyspozycji wyświetlacz LCD oraz przedni hamulec elektroniczny i tylny tarczowy, a także dzwonek sygnalizacyjny. Waga Acer ES Series 5 to 18,5 kg.

Cena, dostępność

Nowe hulajnogi Acer ES Series 3 oraz ES Series 5 są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Za pierwszą z wyżej wymienionych trzeba zapłacić 1699 złotych, natomiast za drugą 1999 złotych.