Dlaczego Galaxy Z Fold 5 nie ma slotu na rysik S Pen? Samsung odpowiada

Fani połączenia smartfona i tabletu od lat wyczekują, aż Samsung w końcu wygospodaruje miejsce na rysik S Pen w obudowie Galaxy Z Fold. Mimo że dziś zadebiutowała już piąta generacja, producent wciąż tego nie zrobił. Przedstawiciel firmy postanowił wyjaśnić, dlaczego się na to nie zdecydowano również w najnowszym modelu.

Dlaczego Samsung Galaxy Z Fold 5 nie ma slotu na rysik S Pen?

W urządzeniach, które łączą w sobie funkcjonalność smartfona i tabletu, aż prosi się o to, aby dodatkowo zwiększyć ich możliwości, dodając wsparcie dla obsługi rysikiem. Mimo to nie jest to standardem w tego typu konstrukcjach – to wręcz rzadkość. Samsung dodał jednak możliwość korzystania z rysika S Pen już w Galaxy Z Fold 3, podobnie jak w Galaxy Z Fold 4 oraz najnowszym Galaxy Z Fold 5.

Ponownie jednak nie wygospodarował miejsca na stylus w obudowie smartfona, mimo że według nieoficjalnych doniesień pracuje nad tym od lat. Dlaczego również Galaxy Z Fold 5 nie ma slotu na S Pen? Justin Hume, wiceprezes ds. urządzeń mobilnych w Samsung South Africa, powiedział serwisowi Android Authority, że „przyjrzeli się temu i myśleli o tym”, ale ostatecznie nie zdecydowano się na to – głównym powodem w tej chwili (jest) optymalizacja baterii. Ta kwestia otrzymała wyższy priorytet niż miejsce na stylus.

Nie można powiedzieć, że takie wyjaśnienie jest zaskakujące, ponieważ slot na rysik S Pen wymaga miejsca, a w urządzeniu mobilnym każdy centymetr kwadratowy jest na wagę złota. Dodanie slotu na stylus wymusiłoby na producencie ogromne zmiany konstrukcyjne i z dużym prawdopodobieństwem mogłoby negatywnie wpłynąć na pojemność akumulatora, aczkolwiek tutaj na pomoc może przyjść technologia układania ogniw w stosy, nad którą Samsung pracuje. Umożliwia ona bowiem zyskanie takiej samej pojemności przy mniejszym rozmiarze baterii.

Samsung stworzył jednak ciekawą alternatywę

Od momentu, gdy składane smartfony z serii Galaxy Z Fold obsługują rysik S Pen, producent wprowadza do sprzedaży również specjalne etui z miejscem, do którego można włożyć stylus. Do tej pory były jednak one – mówiąc delikatnie – niezbyt wygodne w użytkowaniu. Przy okazji premiery Galaxy Z Fold 5 zadebiutowało również etui Slim S Pen Case, które (nie tylko w mojej opinii) nie powinno przeszkadzać podczas korzystania z urządzenia.

Oczywiście nie jest to, na co wszyscy czekamy, ale zdecydowanie jest to „rozsądna alternatywa” dla braku slotu na rysik w obudowie. Wiemy też, że Samsung zdaje sobie sprawę z oczekiwań klientów i na pewno myśli, jak zmienić konstrukcję Galaxy Z Fold, aby dało się w niej zmieścić też S Pen. Kiedy to się jednak uda – trudno powiedzieć, ale prywatnie nie spodziewam się tego w Galaxy Z Fold 6 (choć oczywiście mogę się mylić, oby).