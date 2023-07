Zwolnienia w CD Projekt RED!

Dość niespodziewanie Polskę obiegła informacja o planowanych zwolnieniach w CD Projekt RED. Firma informuje o tym już teraz, chociaż zwolnienia mają trwać do pierwszego kwartału przyszłego roku.

CD Projekt RED zwolni ludzi

CD Projekt RED, twórca kultowego Wiedźmina 3, a także Cyberpunka 2077, wchodzi w skład grupy kapitałowej CD Projekt. Firma przygotowuje się wielkimi krokami do premiery pierwszego i jedynego dodatku fabularnego do Cyberpunka 2077, czyli Widmo Wolności. Ma on mieć premierę 26 września, więc pozostało jeszcze trochę czasu.

Grafika promująca Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

W międzyczasie jednak grupa kapitałowa CD Projekt poinformowała o szykowanych zwolnieniach. Spółka w swoim komunikacie przekazała, że zwolni około 9 procent personelu, co jest dość sporym ruchem. Co ważniejsze, zwolnienia obejmą m.in. dział produkcyjny gier, wydawniczy, a także back-office. Cały proces ma potrwać aż do pierwszego kwartału 2024 roku, kiedy to zaplanowano jego zakończenie.

Roszady w CD Projekt RED

Spółka rozwiąże umowy z około 100 osobami, co właśnie stanowi wspomniane 9 procent. Szacuje się, że wartość rezerwy na koszty związane z tą decyzją, w tym odprawę, to około 4,5 miliona złotych. Firma poinformowała także:

Starannie przeanalizowaliśmy wszystkie zespoły w firmie z perspektywy roli, jaką odgrywają w realizowaniu naszej strategii. Nie ma łatwego sposobu, aby to powiedzieć, ale obecnie mamy zbyt dużo pracowników. Pracują z nami utalentowane osoby, dla których – w oparciu o aktualne i spodziewane potrzeby związane z projektami – nie będziemy mieli w przyszłym roku nowych zadań.

Spółka nie ma zamiaru zwolnić tempa pracy nad nowymi projektami. W produkcji dalej są tytuły związane z uniwersum Wiedźmina, Cyberpunka, czy tajemnicza nowa franczyza o kryptonimie Hadar. Firma chce tworzyć więcej i lepiej, ale jak twierdzi, do tego potrzebne są głębokie zmiany w jej strukturach.

W reakcji na tę decyzję kurs CD Projekt na Giełdzie Papierów Wartościowych spadł z 157,70 złotych do aż 153,40 złotych. Szybko jednak wrócił w okolice 157 złotych i mniej więcej w tej cenie pozostaje. Trzeba pamiętać, że są to dynamiczne ruchy i mają spory wpływ na inwestorów.