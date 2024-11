Świąteczne prezenty w Orange już są. Wśród nich drugi smartfon za złotówkę

Owszem, do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, ale firmy już ruszają ze świątecznymi promocjami. Orange ogłosiło zestaw ofert, które pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Świąteczna oferta w Orange na superszybki internet

Zacznijmy od promocji, która może zainteresować osoby potrzebujące naprawdę szybkiego internetu. Otóż klienci, którzy zdecydują się na najszybszy internet, oferowany przez pomarańczowego operatora, czyli światłowód do 8 Gb/s, mogą liczyć na zestaw bonusów. Wybierając ten internet wraz z pakietem, obejmującym abonamentem komórkowym 5G z GB bez limitu, telewizją z ponad 130 kanałami i z Netflixem, można otrzymać nawet 3 prezenty:

12 x 0 złotych na abonament za cały pakiet – dla nowych klientów i przechodzących na wyższe usługi,

Netflix w planie Standard w prezencie na 12 miesięcy,

12 x 0 złotych na pakiet Komfortowy – dodatkowy pakiet telewizyjny z 39 kanałami.

Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia określonych warunków – zawarcie umów na Love Standard z Netflixem i pakiet Komfortowy na 24 miesiące.

Co z klientami, którzy nie potrzebują aż tak szybkiego internetu? Dla nich Orange też przygotowało bonusy. W ramach świątecznej oferty, decydując się na internet z inną prędkością, otrzymamy:

6 x 0 złotych na abonament – dla prędkości do 600 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s,

4 x 0 złotych na abonament – dla prędkości do 300 Mb/s.

Ponadto możemy liczyć na darmowy dostęp do usługi CyberTarcza Orange, która pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Drugi smartfon za złotówkę w Orange

Dla klientów indywidualnych, którzy podpisują lub przedłużają obecne umowy w abonamencie komórkowym na 24 miesiące, też przygotowano promocję. Otóż osoby z wybranymi planami mogą wybrać spośród świątecznych zestawów, w których drugi smartfon oferowany jest za złotówkę. Dodatkowo, gdy zdecydujemy się na Plan L, zyskamy internet 5G bez limitów danych i prędkości – za darmo do wykorzystania w kraju przez 24 miesiące.

Na jakie smartfony możemy liczyć w ramach tej promocji? Orange oferuje następujące zestawy do wyboru:

zestaw smartfonów Motorola (tylko z Planem L): Motorola Edge 50 Neo 5G 12/512 GB i Motorola Moto G34 5G 8/128 GB,

zestaw smartfonów Samsung (z Planem M lub L): Samsung Galaxy A55 5G 8/256 GB i Samsung Galaxy A15 5G 4/128 GB,

zestaw smartfonów Xiaomi (z Planem M lub L): Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB i Xiaomi Redmi Note 13 6/128 GB.

Wypada też zainteresować się zestawami dwóch różnych urządzeń w promocyjnych cenach. Klient, który podpisze nową lub przedłuży obecną umowę w ofercie abonamentu komórkowego z Planem M lub L na 24 miesiące z wybranym smartfonem na raty, może odebrać tablet w niższej cenie. Na klientów czekają zestawy:

Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/128 GB i Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB (Wi-Fi),

Samsung Galaxy A55 5G 8/256 GB z Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB (Wi-Fi).

Promocja dla biznesu

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, w Orange mogą liczyć na promocję, gdy zdecydują się na najszybszą opcję światłowodu (do 8 Gb/s) – 12 miesięcy za 0 złotych. Ponadto do wyboru są urządzenia w prezencie – kupując jedno, drugie oferowane jest za złotówkę (do tego druga karta SIM jest za 0 złotych).

Do wyboru mamy następujące urządzenia:

Samsung Galaxy A55 5G 8/256 GB + Samsung Galaxy A15 5G 4/128 GB za 47 złotych + VAT/mies. z Planem Firmowym M,

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB + Xiaomi Redmi Note 13 6/128 GB za 39 złotych + VAT/mies. z Planem Firmowym M,

Motorola Edge 50 Neo 12/512 GB + Motorola Moto G34 5G 8/128 GB za 45 złotych + VAT/mies. z Planem Firmowym M,

Samsung Galaxy A55 5G 8/256 GB + Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB za 46 złotych + VAT/mies. z Planem Firmowym L,

Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/128 GB + Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB za 64 złotych + VAT/mies. z Planem Firmowym XL.

W Orange dostępne są także smartfony w obniżonych cenach, które można wybrać z jednym z planów filmowych. W ramach aktualnego sezonu mamy:

Samsung Galaxy A25 5G 6/128 GB za 26 złotych + VAT/mies. i 0 złotych na start z Planem Firmowym S,

Motorola Moto G85 5G 12/256 GB + Moto Buds za 29 złotych + VAT/mies. i 1 złotych na start z Planem Firmowym M,

iPhone 12 128 GB 5G odnowiony Recommerce klasa A+ za 49 złotych + VAT/mies. i 0 złotych na start z Planem Firmowym M,

Xiaomi 14T 5G 12/256 GB za 63 złotych + VAT/mies. i 0 złotych na start z Planem Firmowym L

Samsung Galaxy S24+ 5G 12/256 GB + Galaxy Buds 3 za 97 złotych + VAT/mies. i 1 złotych na start z Planem Firmowym XL,

iPhone 16 128 GB 5G za 89 złotych + VAT/mies. i 0 złotych na start z Planem Firmowym XL.

Wypada jeszcze wspomnieć, że przedsiębiorcy w Orange mogą liczyć też na dwa razy więcej gigabajtów w ramach oferty planów komórkowych. Do odebrania jest aż 3600 GB.