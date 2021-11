Total War: Warhammer III już od dnia premiery w Xbox Game Pass!

Świetne wieści dla wszystkich fanów uniwersum Warhammera! Microsoft wciąż rozpieszcza subskrybentów usługi Xbox Game Pass i właśnie zapowiedział, że do swojej biblioteki dorzuci Total War: Warhammer III i to już w dniu premiery, czyli w lutym przyszłego roku.

Total War: Warhammer III w Game Passie, radujmy się!

Nie ukrywam, że jestem wielkim miłośnikiem Warhammera i strategii spod szyldu Creative Assembly. Niesamowicie ucieszył mnie więc fakt, że Microsoft połasi się o dodanie tej produkcji do swojej usługi Xbox Game Pass już w dniu jej premiery tj. 17 lutego 2022 roku.

Na ten moment to pierwszy tytuł z tego uniwersum, który zagości w ofercie XGP zielonego giganta z Redmond. Prawdopodobnie jednak niedługo się to zmieni, a fani marki będą mieli jeszcze więcej powodów do radości.

Co więcej, jeśli zdecydujecie się na zakup nowego Total War teraz lub w pierwszym tygodniu sprzedaży, możecie zgarnąć specjalne wydane ze steelbookiem, plakatem z mapą kampanii, grafiką okładkową czy darmowym dostępem do pakietu „Królestwa Ogrów”. Tam poznacie historię potężnych lordów Tłuściusza Złotego Zęba i Skraga Siepacza. Oczywiście, nie zabraknie krwawych taktycznych starć i sporej dawki główkowania. Łapcie kilka grafik z gry – wygląda to naprawdę ciekawie.

Powiem krótko: tak można żyć! Tylko ostatnio do Xbox Game Passa trafiła oczekiwana Forza Horizon 5 i świetne It Takes Two. Za chwilę pojawi się też kultowe GTA: San Andreas i wiele innych. Pełną listę premier w Game Passie na listopad znajdziecie tutaj.

Kilka słów o serii Total War

Serię Total War zna (a przynajmniej powinien znać) każdy fan gier strategicznych. Tak, to ta kultowa seria turowych RTS-ów, która wręcz pożera mnogością mechanik i licznymi możliwościami prowadzenia kampanii.

W przypadku Total War: Warhammer III mamy do czynienia z podcyklem, wykorzystującym uniwersum Warhammera. Czeka na nas mnóstwo wielkich bitew w czasie rzeczywistym oraz taktyczne elementy rozgrywki z rozbudową gospodarki włącznie.