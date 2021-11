Listopad pełen nowości w Xbox Game Pass

Przedostatni miesiąc roku będzie mocny także dla subskrybentów usługi Xbox Game Pass! Microsoft ujawnił konkretne plany na ten miesiąc, dodając potężną liczbę fantastycznych gier. Rzućmy okiem zatem na wiadomości od ekipy Phila Spencera!

Reklama

Intensywny miesiąc w Xbox Game Pass

Microsoft robi naprawdę wiele, by zachęcić do subskrypcji nawet największych sceptyków. Z miesiąca na miesiąc liczba produkcji w usłudze rośnie, wraz z ich jakością.

Ten miesiąc będzie jednak bardzo wyjątkowy, nie tylko ze względu na pewną gorącą premierę. Spójrzmy tylko na listę, za pośrednictwem niezastąpionego Xbox Wire.

Reklama

Minecraft: Java & Bedrock (PC) – 2 listopada

Unpacking (Chmura/Konsola/PC) – 2 listopada

It Takes Two (Chmura/Konsola/PC) – 4 listopada

Kill it With Fire (Chmura/Konsola/PC) – 4 listopada

Football Manager 2022 (PC) – 9 listopada

Football Manager 2022: Xbox Edition (Chmura/Konsola/PC) – 9 listopada

Forza Horizon 5 (Chmura/Konsola/PC) – 9 listopada

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsola) – 11 listopada

Nietrudno zwrócić uwagę, że miesiąc ten będzie intensywny w szczególności dla fanów gier spod szyldu Xbox Game Studios. Forza Horizon 5 jest tutaj oczywistym wyborem, lecz zdecydowanie cieszy Minecraft, i to w swoich dwóch wcieleniach. Jest niesamowitym zdziwieniem, że ta kultowa produkcja jeszcze nie znalazła swojej drogi do subskrypcji Xbox Game Pass.

Dawno nie było tak mocnych nowości w abonamencie Xbox Game Pass. A tu jeszcze Halo Infinite w grudniu! (źródło: Xbox Wire)

7 Ocena

Nie tylko Xbox Game Studios

Jest jednak kilka produkcji, których obecność w abonamencie Microsoftu cieszy dodatkowo. It Takes Two to fantastyczna platformówka w kooperacji, która ma szanse powalczyć o sporo tegorocznych nagród. Kill it With Fire dostarczy mnóstwo radości fanom zabijania pająków, a GTA: San Andreas – The Definitive Edition pozwoli na nostalgiczną wycieczkę do Grove Street, by zdecydować o zakupie pełnej, odświeżonej trylogii kultowych gier studia Rockstar Games.

Niezależnie od Waszych planów, listopad w Xbox Game Pass zapowiada się fantastycznie. Sam z pewnością przedłużę usługę na ten miesiąc, chociażby dla Forza Horizon 5. Jeszcze tylko cztery dni!