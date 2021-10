Tych smartfonów Huawei nie spodziewaliśmy się w Polsce, a zaraz będą dostępne

Niemal miesiąc temu Huawei zapowiedział konferencję, zaplanowaną na 21 października 2021 roku. Byliśmy pewni, że tego dnia zostanie wprowadzona do Europy seria Huawei P50. Okazuje się jednak, że nie – na Stary Kontynent, w tym także do Polski, zmierza inna rodzina smartfonów.

Cały świat bardzo długo czekał na premierę linii Huawei P50. Minęły od niej już ponad dwa miesiące, więc spodziewaliśmy się, że zostanie wprowadzona do Europy 21 października, w trakcie zapowiedzianej przez Huawei konferencji, szczególnie że producent poinformował, że będzie dostępna globalnie.

Seria Huawei Nova 9 już wkrótce w Polsce

Cóż, okazuje się, że nie w najbliższej przyszłości, ponieważ stało się jasne, iż 21 października 2021 roku na Starym Kontynencie, w tym również w Polsce, zadebiutuje seria Huawei Nova 9, która została zaprezentowana w Chinach kilkanaście dni temu. Nie spodziewaliśmy się jej w Europie, a tymczasem trzeba się przygotować na jej rychłą premierę w naszym regionie.

Huawei Polska przygotował nawet dedykowaną stronę internetową, na której trwa odliczanie do premiery linii Huawei Nova 9 w Polsce. Co więcej, firma przygotowała loterię, w której do wygrania jest m.in. Huawei Mate 40 Pro za złotówkę! Aby wziąć w niej udział, należy zalogować się swoim loginem Huawei ID.

Specyfikacja Huawei Nova 9 i Huawei Nova 9 Pro

Skoro Huawei zapowiada „Huawei Nova Series”, to spodziewamy się, że do sprzedaży w Polsce trafi zarówno model Nova 9, jak i Nova 9 Pro. Jeden i drugi ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 778G bez aktywowanej obsługi sieci 5G wraz z 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej. Ponadto oba mają NFC, ekranowy czytnik linii papilarnych i pracują na systemie HarmonyOS 2, zatem mogą to być pierwsze smartfony z tym oprogramowaniem w Polsce.







Cechami wspólnymi dla Huawei Nova 9 i Huawei Nova 9 Pro są także obustronnie zakrzywiony wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością 300 Hz, dual SIM i moduł aparatu na panelu tylnym: 50 Mpix (f/1.9) + 8 Mpix (f/2.2; ultraszerokokątny) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi.

Jeśli natomiast chodzi o różnice, to Huawei Nova 9 ma 6,57-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2340×1080 pikseli, jeden aparat 32 Mpix na przodzie i akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą ładowania o mocy 66 W (11 V/6 A) przez port USB-C (pełni on również rolę złącza słuchawkowego). Smartfon ma wymiary 160×73,7×7,77 mm i waży 175 gramów.







Huawei Nova 9 Pro ma z kolei 6,72-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2676×1236 pikseli z dwoma 32 Mpix aparatami (ultraszerokokątny + portretowy) w lewym górnym rogu oraz baterię o pojemności 4000 mAh, który można ładować z mocą nawet 100 W (20 V/5 A). Model ten ma wymiary 163,4×74,4×7,97 mm i waży 186 gramów.