Huawei zaprasza na smartfonową prezentację. P50 trafi do Europy?

Z zaproszenia otrzymanego przez wiodące redakcje technologiczne (w tym naszą! ;)) dowiadujemy się, że Huawei planuje zaprezentować nowy smartfon już w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej będzie to światowy debiut Huawei P50 i Huawei P50 Pro, jednak niewykluczone, że zobaczymy coś zupełnie innego.

Najnowsze, flagowe smartfony chińskiego producenta – Huawei P50 i Huawei P50 Pro miały swoją lokalną prezentację już kilka miesięcy temu. Od tego momentu zastanawiamy się, czy Huawei kiedykolwiek zdecyduje się na rozpoczęcie ich sprzedaży poza Chinami, w tym również w Europie. Wszystko wskazuje na to, że wszystko wyjaśni się już w przyszłym miesiącu.

Prezentacja Huawei odbędzie się w październiku. Co zobaczymy?

Na opublikowanych przez serwis GSMArena zdjęciach zaproszenia widzimy datę prezentacji – 21 października 2021 roku, a także fragment ramki jakiegoś smartfona. Którego? Tego, na tę chwilę, możemy się wyłącznie domyślać. Możliwości są przynajmniej dwie.

Pierwsza z nich, bardziej prawdopodobna, to ta, że w październikowy czwartek, o godzinie 15:00, Derek Yu, zarządzający konsumenckim biznesem Huawei w Europie Centralnej i Wschodniej, krajach nordyckich i Kanadzie, zaprezentuje globalne odsłony smartfonów Huawei P50 i Huawei P50 Pro. Alternatywna, że prezentowanym smartfonem będzie Huawei nova 9, którego chińska premiera zapowiedziana została na 23 września.

Nowe smartfony będą miały pod górkę

Niezależnie od tego, które urządzenia zostaną zaprezentowane w Wiedniu (choć osobiście wolałbym, by były to wspomniane flagowce), pewne jest jedno. Z uwagi na brak możliwości korzystania z usług Google, zwłaszcza Sklepu Google Play, nowe smartfony będą miały niezwykle trudne zadanie, by okazać się sukcesami sprzedażowymi. Poza odwiecznym rywalem – Samsungiem, przyjdzie im zmierzyć się z coraz to lepszymi smartfonami Xiaomi czy Oppo.

Jak sobie poradzą? Jakie argumenty przygotował Huawei, by wybrać właśnie tę markę? Przekonamy się już w październiku.