Taka okazja rzadko się zdarza: Samsung Galaxy A52s w podwójnej promocji!

Samsung Galaxy A52s jest dostępny w Polsce już od ponad miesiąca, ale teraz – dzięki kumulacji dwóch promocji – nadarza się okazja, żeby upolować go w naprawdę świetnej cenie. Ten smartfon jeszcze nigdy nie był tak tani!

Mimo że Galaxy A52s jest dostępny w Polsce od zaledwie kilku tygodni, to dało się już kupić go taniej. Dla przypomnienia, jego regularna cena to 1999 złotych. Teraz jednak nadarza się okazja, żeby zaoszczędzić nawet 500 złotych – takiej możliwości jeszcze nie było!

Podwójna promocja na smartfon Samsung Galaxy A52s!

Oprócz tego, że Samsung obniżył cenę tego smartfona do 1799 złotych, oferuje jeszcze 300 złotych zwrotu po jego zakupie. Łącznie w kieszeni klienta może zatem zostać aż pół tysiąca złotych, co stanowi 25% regularnej ceny modelu Samsung Galaxy A52s!

Później wystarczy jeszcze zalogować się do aplikacji Samsung Members na swoim nowym Galaxy A52s oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy – jest na to czas do 30 października 2021 roku – w którym należy załączyć dowód zakupu i podać numer konta bankowego do zwrotu 300 złotych.

Aby skorzystać z niniejszej promocji, należy kupić ten smartfon u partnerów biorących udział w akcji (na przykład w sklepie Media Expert) w okresie od 4 do 24 października 2021 roku, a następnie – najpóźniej do 27 października 2021 roku – aktywować go na terenie Polski z kartą SIM polskiego operatora.

Promocja na smartfon Samsung Galaxy A52s (źródło: Samsung)

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Samsung w ciągu 21 dni kalendarzowych przeleje 300 złotych na wskazane przez uczestnika promocji konto bankowe. W regulaminie firma zastrzega jednak, że liczba dostępnych zwrotów jest ograniczona i wynosi 6450 sztuk, zatem decydować będzie kolejność zgłoszeń – kto pierwszy, ten lepszy.

A chętnych z pewnością nie zabraknie, ponieważ Samsung Galaxy A52s 5G to bardzo atrakcyjny smartfon, szczególnie że można go mieć za zaledwie 1499 złotych. Dla przypomnienia, oferuje m.in. ekran z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, wydajny procesor Qulacomm Snapdragon 778G z modemem 5G, aparat 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, głośniki stereo i moduł NFC. Do tego może się jeszcze pochwalić certyfikatem pyło – i wodoszczelności IP67.

Regulamin promocji „Promocja cashback – Galaxy A52s – zwrot 300 zł” (PDF)