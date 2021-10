Mimo że Honor formalnie nie jest już własnością Huawei, to prawdopodobnie jeszcze wiele czasu upłynie zanim smartfony tego pierwszego przestaną przypominać urządzenia ex-właściciela. Honor 50 Lite, który już wkrótce zadebiutuje w Europie, będzie bowiem czerpał garściami z modelu z serii Huawei Nova.

Honor 50 Lite nie jest już dla nas zagadką. Znowu będzie kopiuj-wklej z Huawei

Niedawno dowiedzieliśmy się, że już 26 października 2021 roku Honor wprowadzi na europejski rynek serię Honor 50. Nie będzie ona jednak składała się z tych samych smartfonów, co w Chinach. Do Europy trafi wyłącznie Honor 50, ale towarzyszyć mu ma Honor 50 Lite, który nie jest dostępny w Państwie Środka.

Do tej pory model z dopiskiem „Lite” pozostawał zagadką – wiedzieliśmy jedynie, że nie obsłuży on sieci 5G. Dość szybko jednak została ona rozwiązana – według nieoficjalnych informacji, choć z wiarygodnego źródła, będziemy mieli do czynienia z klonem smartfona Huawei Nova 8i, który zadebiutował jakiś czas temu w Malezji. Jednocześnie pod względem designu Honor 50 Lite ma bardziej przypominać Honora X20.

smartfon Honor X20 (źródło: Honor)

Spodziewamy się zatem, że Honor 50 Lite zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 662, który nie obsługuje sieci 5G, a także do 8 GB RAM i przynajmniej 128 GB pamięci wewnętrznej. Ponadto na jego pokładzie powinien znaleźć się wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+, który będzie odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz.

„Pierwowzór” ma też aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie oraz 64 Mpix i z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, więc podobne zapewne zaoferuje również Honor 50 Lite. Do tego nie zabraknie także czytnika linii papilarnych (znajdzie się on na bocznej krawędzi), a smartfon zasili akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 66 W.

Przy okazji prezentacji serii Magic 3 Honor zapowiedział, że wróci ze swoimi urządzeniami również do Polski, zatem spodziewamy się, że Honor 50 Lite trafi też do kraju nad Wisłą. Niestety, nie mamy żadnych informacji na temat cen w Europie.