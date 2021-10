Samsung Galaxy Z Fold 3 nawet 1450 ZŁOTYCH TANIEJ! Nie wierzycie? No to patrzcie

Ta promocja jest prawie tak samo atrakcyjna jak oferta przedsprzedażowa. Tu co prawda nie dostajecie żadnych gratisów, ale za to możecie zaoszczędzić nawet 1450 złotych. Nie wierzycie, jak to możliwe? No to zobaczcie!

Promocja – Samsung Galaxy Z Fold 3 nawet o 1450 złotych taniej!

Wydawało się, że trudno będzie przebić ofertę przedsprzedażową na Galaxy Z Fold 3, ale jeżeli komuś nie zależy na gratisach, to ta promocja z pewnością będzie dla niego atrakcyjniejsza, ponieważ można się postarać o naprawdę niezłą oszczędność, bo rzędu nawet 1450 złotych.

Wciąż trwają dwie promocje, dzięki którym można zbić cenę Galaxy Z Fold 3 o prawie 1200 złotych. Ta natomiast pozwala uszczknąć nawet 250 złotych więcej, więc kto jeszcze nie zdecydował się na zakup tego smartfona, ta oferta może go skutecznie do tego nakłonić.

Samsung Galaxy Z Fold 3 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Regularna cena Galaxy Z Fold 3 w Polsce wynosi 8299 złotych za wersję 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, natomiast konfiguracja z dwukrotnie większą pamięcią wewnętrzną kosztuje 500 złotych więcej, czyli 8799 złotych. Dzięki dwóm promocjom możecie jednak zbić ją o nawet 1450 złotych. W jaki sposób?

Jak oszczędzić nawet 1450 złotych, kupując składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 3?

Po pierwsze, musicie wybrać, którą konfigurację chcecie kupić. Ważne jednak, żebyście zrobili to w sklepie Media Expert (wersja 12 GB/256 GB, wariant 12 GB/512 GB), bowiem po dodaniu smartfona do koszyka i wpisaniu kodu rabatowego K-2370 sklep naliczy Wam od 800 złotych do nawet 850 złotych rabatu w ramach promocji 50 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych.

OK, a gdzie jeszcze 600 złotych, skoro była mowa o nawet 1450 złotych oszczędności? Cały czas trwa promocja Samsunga, dzięki której można dostać 600 złotych zwrotu na konto po zarejestrowaniu zakupu Galaxy Z Fold 3. Aby z niej skorzystać, należy aktywować smartfon z kartą SIM polskiego operatora, zalogować się w aplikacji Samsung Members i dotknąć odpowiedni baner, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

Na koniec ważna informacja: promocja sklepu Media Expert trwa tylko do jutra, 2 października, więc macie niewiele czasu, aby z niej skorzystać. Smartfon musi natomiast zostać aktywowany do 6 października 2021 roku, a formularz trzeba wypełnić do 9 października br. Oferta last minute, ale na pewno godna zainteresowania!