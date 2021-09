Dzięki tej promocji zaoszczędzisz nawet 2100 złotych

Promocja działa jak magnes na klientów, a najlepiej, żeby była prosta i nie wymagała dodatkowego wysiłku. I taka dokładnie jest właśnie ta, dzięki której możecie zaoszczędzić nawet 2100 złotych. Pod warunkiem, że wydacie równie imponującą kwotę na swoje zakupy.

Promocja, dzięki której zaoszczędzisz nawet 2100 złotych

Klienci mają to szczęście, że na każdym kroku czekają na nich promocje, dzięki którym mogą kupić wymarzony lub upatrzony bądź też po prostu potrzebny produkt w niższej cenie. Owszem, zdarzają się „okazje”, ale w tym przypadku zasady są proste – im więcej wydacie, tym większy rabat dostaniecie.

Reklama

Sklep Media Expert przygotował bowiem promocję, w ramach której każdy zakup o wartości co najmniej 500 złotych premiowany jest rabatem w wysokości 50 złotych. Jeżeli wydacie do 999,99 złotych – otrzymacie 50 złotych zniżki. Jeśli Wasz koszyk będzie miał wartość do 1499,99 złotych – już 100 złotych. I tak dalej, i tak dalej – najwyższy rabat może wynieść aż 2100 złotych, gdy zrobicie zakupy za co najmniej 21000 złotych.

Promocja – rabat 50 złotych za każde wydane 500 złotych w sklepie Media Expert

Owszem, ostatnia kwota może wydawać się dla niektórych kosmiczna, ale wystarczy kupić trzy-cztery produkty z wyższej półki i taka kwota bez problemu się uzbiera. Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby namówić Was na zostawienie w sklepie takich pieniędzy, tylko o to, żebyście znaleźli produkt (lub produkty), które i tak chcieliście kupić, bo dzięki tej promocji sklepu Media Expert możecie trochę zaoszczędzić.

Promocja jest jednak ograniczona czasowo – potrwa tylko do 2 października 2021 roku lub do wyprzedania produktów promocyjnych biorących udział w promocji (w godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych, natomiast w internetowym do godziny 23:59).

Trzeba jednak pamiętać, że aby skorzystać z promocji w sklepie internetowym, po dodaniu wszystkich produktów do koszyka należy użyć w nim kodu rabatowego K-2370 – wtedy rabat zostanie naliczony automatycznie.

Oferta produktów, biorących udział w promocji, jest bardzo szeroka – wśród nich znajdziecie AGD, AGD do zabudowy, AGD małe, Telewizory i RTV, smartfony i smartwatche oraz IT, foto i pozostałe. Co ważne, liczy się finalna wartość koszyka, więc możecie zebrać kilka produktów i od ich łącznej wartości zostanie odliczony stosowny rabat.

Jeśli natomiast wybrać pojedyncze urządzenia, to na przykład Huawei Watch 3 Active LTE Czarny będzie Wasz za 1549 złotych, Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB/128 GB za 1299 złotych, Redmi Note 10 Pro 6 GB/64 GB za 1199 złotych, Motorola Moto G100 za 2099 złotych, Xiaomi Mi 10T 6 GB/128 GB za 1649 złotych, a Oppo Watch 46mm LTE Czarny za 1399 złotych. To jednak tylko ułamek wszystkich produktów, które obejmuje promocja – jest ich naprawdę mnóstwo!

Promocja: 50 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych w sklepie Media Expert

Regulamin promocji: „Zyskaj 50 zł za każde wydane 500 zł! Przy zakupie Produktów objętych Promocją!” (PDF)