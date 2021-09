Kumulacja promocji na Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 – można zgarnąć niezły rabat!

Jeżeli chcecie kupić Galaxy Z Flip 3 lub Galaxy Z Fold 3, to nie ma możliwości, żebyście zapłacili regularną cenę, bo ciągle jest na nie jakaś promocja. Tym razem mamy jednak do czynienia z kumulacją, dzięki czemu zaoszczędzicie naprawdę niezłą sumkę.

Kumulacja promocji na Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3

Regularna cena Galaxy Z Flip 3 zaczyna się od 4799 złotych, a Galaxy Z Fold 3 od 8299 złotych. Obecnie nie ma jednak możliwości, żebyście tyle zapłacili za najnowsze składane smartfony Samsunga, ponieważ zdarzyła się kumulacja promocji, dzięki którym możecie zaoszczędzić naprawdę pokaźną kwotę.

Reklama

W ramach pierwszej promocji zyskacie rabat w wysokości 400 złotych przy zakupie Galaxy Z Flip 3 lub 600 złotych, jeżeli zdecydujecie się na wybranie Galaxy Z Fold 3. Jest jednak jeden haczyk, aczkolwiek da się go łatwo obejść. Co należy zrobić, żeby zaoszczędzić?

Najpierw dodajecie Galaxy Z Flip 3 lub Galaxy Z Fold 3 do koszyka w sklepie Media Expert, a następnie wybrane akcesorium. Może to być najtańsze etui do Galaxy A21s za niespełna 19 złotych, choć oczywiście możecie wybrać inne, wedle własnego uznania – przedstawiamy Wam jednak sposób na uzyskanie maksymalnej zniżki.

Kiedy już w koszyku znajdzie się smartfon i akcesorium, wpisujecie w koszyku kod rabatowy P-11452, dzięki któremu sklep Media Expert naliczy rabat w wysokości 400 lub 600 złotych. Niniejsza promocja obowiązuje do 3 października 2021 roku.

Regulamin promocji „SAMSUNG – Zyskaj rabat!! – kody rabatowe” (PDF)

To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ po zakupie Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold możecie jeszcze dostać zwrot od Samsunga – 400 złotych za Flipa i 600 złotych za Folda.

Aby go otrzymać, należy kupić smartfon do 3 października i aktywować go najpóźniej do 6 października 2021 roku oraz zalogować się do aplikacji Samsung Members, a następnie do 9 października wypełnić formularz, w którym trzeba m.in. dodać dowód zakupu i podać numer konta do przelania zwrotu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Samsung w ciągu 21 dni kalendarzowych przeleje 400 złotych za zakup Galaxy Z Flip 3 i 600 złotych za Galaxy Z Fold 3. Liczba zwrotów jest jednak ograniczona do – odpowiednio – 600 i 300 sztuk.

Regulamin promocji „Promocja cashback – rodzina Foldables 3 – zwrot do 600 zł” (PDF)

Jednocześnie do 3 października 2021 roku w sklepie Media Expert trwa promocja, dzięki której – jeżeli rozłożycie spłatę na 30 rat 0% – zapłaci on za Was dwie pierwsze raty. Sklep zastrzega jednak, że nie łączy się ona z innymi promocjami.

Regulamin sprzedaży promocyjnej „2 raty gratis i 30×0%” (PDF)

Po zakupie Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 w Media Expert możecie również otrzymać – odpowiednio – 200 lub 300 złotych na następne zakupy, jeżeli wystawicie opinię na temat nowo zakupionego smartfona.

Regulamin promocji „Oceń i odbierz rabat na kolejne zakupy! – Samsung” (PDF)