Twój iPhone rozładowuje się zbyt szybko? Winna może być aplikacja Spotify

Niektórzy właściciele iPhone’ów doświadczyli w ostatnim czasie szybszego wyczerpywania się energii zgromadzonej w akumulatorze. Możliwe, że problem leży po stronie Spotify.

Krótszy czas pracy

Na wstępie warto zaznaczyć, że usługa Spotify cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników sprzętu z Cupertino. Co prawda, firma Tima Cooka oferuje Apple Music, ale dla wielu osób lepszym wyborem jest konkurencyjny Spotify. W związku z tym, opisywany problem może dotyczyć dość sporego grona właścicieli iPhone’ów.

Jak wynika z licznych raportów, jedna z ostatnich aktualizacji aplikacji Spotify zawiera błąd, który przyczynia się do nadmiernego zużycia energii w akumulatorze. Oczywiście przekłada się to na krótszy czas pracy, który i tak w wybranych modelach iPhone’ów nie zachwyca.

Aplikacja Spotify zajmuje pierwsze miejsce w kategorii Muzyka (fot. Tabletowo.pl)

Prawdopodobnie niekorzystne zjawisko spowodowane jest przez aktywność aplikacji w tle. Dokładna przyczyna błędu nie jest jednak jeszcze publicznie znana. Większe spadki poziomu naładowania pojawiają się na iOS 15, iOS 14.8 i także na starszych wersjach systemu operacyjnego Apple, co raczej wyklucza ewentualną winę firmy z Cupertino.

Jak poradzić sobie z problemem przed wydaniem łatki?

Mamy dobrą wiadomość dla właścicieli smartfonów Apple – Spotify jest już świadome opisywanego błędu i trwają prace nad jego usunięciem. Najpewniej zostanie on wyeliminowany w jednej z najbliższych aktualizacji, ale nie znamy jeszcze szczegółów.

Na szczęście, poszkodowani użytkownicy szwedzkiej usługi muzycznej nie muszą czekać na wydanie odpowiedniej łatki. Okazuje się, że problem można usunąć samemu, aczkolwiek przedstawione metody nie zawsze zapewniają oczekiwany efekt.

Pierwszy sposób jest banalnie prosty – zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji. Jeśli to nie pomoże, to warto spróbować ponownej, czystej instalacji Spotify. Trzecia metoda sprowadza się do wyłączenia odświeżania w tle – przełącznik, który za to odpowiada, znajdziemy w ustawieniach iOS.

Jak już przed chwilą wspomniałem, żadna z wymienionych metod jest w pełni skuteczna. Mimo wszystko, warto je sprawdzić. Tym bardziej, że wykonanie przedstawionych kroków wymaga dosłownie kilku tapnięć w ekran iPhone’a, a może to zaowocować odczuwalnie lepszym czasem pracy z dala od ładowarki.