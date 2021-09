Smartwatche z serii Huawei Watch 3 są dostępne w Polsce już od 17 czerwca 2021 roku, ale dziś dołącza do nich nowy Huawei Watch 3 Elite. I to w wielkim stylu, ponieważ producent dodaje do niego w prezencie słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 4i całkowicie za darmo. Promocja jest jednak ograniczona czasowo.

Promocja: nowy Huawei Watch 3 Elite ze słuchawkami za darmo w prezencie

Do tej pory klienci mogli kupić model Watch 3 na pasku skórzanym lub polimerowym – w wersji Elite był dostępny wyłącznie Watch 3 Pro. Od dziś w takim wydaniu można kupić również smartwatch bez dopisku „Pro”. Co więcej, w bardzo kuszącej promocji na start.

Reklama

Od dziś, tj. 28 września, do 10 października 2021 roku, osoby, które kupią Huawei Watch 3 Elite w sugerowanej cenie 1999 złotych, będą mogły dostać go w zestawie ze słuchawkami prawdziwie bezprzewodowymi Huawei FreeBuds 4i (w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują one 299 złotych).

W sklepie huawei.pl trzeba za nie dopłacić złotówkę, ale na przykład w Media Expert są one dorzucane za darmo – wystarczy dodać smartwatch do koszyka, a następnie wybrać kolor słuchawek (do wyboru są czarne, białe lub czerwone).

źródło: Huawei

Co oferuje Huawei Watch 3 Elite?

Huawei Watch 3 z dopiskiem „Elite” ma kopertę, której spód wykonany jest z przyjaznego dla skóry, ceramicznego materiału. Tarczę wyprodukowano natomiast ze stali nierdzewnej. Ponadto Huawei zapewnia, że pokryto ją „wysokiej jakości szkłem”, a dzięki zastosowaniu „nanopowłoki ochronnej” ekran jest odporny na zarysowania i ślady odcisków palców.

Jedną z najmocniejszych stron Huawei Watch 3 Elite jest obsługa eSIM oraz system HarmonyOS, dzięki czemu na smartwatchu można zainstalować aplikacje ze sklepu AppGallery. Według deklaracji producenta, smartwatch może pracować na jednym ładowaniu nawet do dwóch tygodni, aczkolwiek czas ten skróci się do (maksymalnie) trzech dni, jeżeli użytkownik będzie korzystał z eSIM.

źródło: Huawei

Oczywiście Huawei Watch 3 Elite oferuje też funkcję monitorowania aktywności fizycznej (do dyspozycji użytkownika oddanych jest aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin), a nawet czujnik, wykrywający temperaturę skóry na nadgarstku. Ponadto nie zabrakło także pulsometru i opcji pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2).