Tak najprawdopodobniej będzie wyglądał Samsung Galaxy S22+

Ostatnio w internecie pojawiły się nieoficjalne rendery najbardziej zaawansowanego nadchodzącego flagowca Samsunga, czyli modelu Galaxy S22 Ultra. Do sieci trafiły także zdjęcia modelu, który będzie stał pośrodku wariantu podstawowego i ultra – Samsung Galaxy S22+. Sami zobaczcie.

Czasami eksperymenty nie wychodzą na dobre

Omawiany wcześniej Samsung Galaxy S22 Ultra, według renderów, ma być odświeżonym Galaxy Note 20 Ultra z dodatkową wyspą na aparaty w kształcie… No właśnie czego?

W tym roku koreański producent wprowadził całkowicie nowy wygląd wysp na aparaty, które łączą się bezpośrednio z ramką. Takie rozwiązanie wyglądało bardzo dobrze, więc nie wiadomo, z jakiego powodu producent chce porzucić regularną, symetryczną wyspę na rzecz… tego czegoś.

Samsung Galaxy S22 Ultra (fot. digit.in)

Jak okazuje się, model niżej, Samsung Galaxy S22+, będzie miał nieznacznie oddzieloną wyspę aparatów od ramek (tegoroczna linia Galaxy S21 miała połączone), jednak to tylko mała zmiana kosmetyczna, która nic nie zmienia. Ogólnie patrząc na urządzenie możemy dojść do wniosku, że wygląda identycznie, jak tegoroczny Galaxy S21+.

Na przodzie smartfona znajdziemy całkowicie płaski ekran, z centralnie umieszczonym aparatem do selfie. Ramki wyglądają bardzo dobrze – po bokach i na górze są symetryczne, natomiast dolna wydaje się trochę grubsza.

Galaxy S22+ (źródło: 91mobiles)

Co więcej, na renderach widzimy ciekawy kolor urządzenia. Tylny panel jest oliwkowo-zielony, jednak obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to oficjalna wersja kolorystyczna, która finalnie wejdzie do sprzedaży.

Galaxy S22+ (źródło: 91mobiles)

Dodatkowo, portal 91mobiles określa dany model jako Galaxy S22 Pro, a nie Galaxy S22+, co może sugerować, że koreański producent zmieni nieco nazewnictwo swoich flagowców. Smartfon ma mieć wymiary 157,4 × 75,8 × 7,6 mm.

Specyfikacja Samsung Galaxy S22+

Mimo że OnLeaks nie podał informacji na temat specyfikacji „środkowego” flagowca Samsunga na rok 2022, to takowa w sieci krąży od miesięcy. Smartfon na rynku amerykańskim i koreańskim ma otrzymać procesor Snapdragon 898, natomiast my w Europie będziemy mieli przyjemność z układem Exynos 2200 (jego nazwa może ulec zmianie), który ma być wyposażony w grafikę AMD, wytworzoną w architekturze RDNA 2.

Dodatkowo urządzenie ma zaoferować 6,55-calowy wyświetlacz OLED z adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz. Mówi się, że smartfon ma dostać 50 Mpix główny aparat, a całość ma być zasilana przez ogniwo 4500 mAh.

Premiera linii Galaxy S22 odbędzie się, jak zawsze, na początku następnego roku.