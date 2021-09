Samsung PRO Plus i EVO Plus – nowa generacja kart microSD i SD zaprezentowana

Karty pamięci microSD i SD to jeden z tych typów pamięci, który pomimo pędzącego czasu i rozwoju technologii nadal ma się nadzwyczaj dobrze. Zapotrzebowanie na tego typu sprzęt jest ogromne – aparaty, kamery sportowe, drony, wideorejestratory to urządzenia, w których najczęściej używamy tego typu nośnika danych. Wspomniany postęp sprawia jednak, że wymagania względem kart pamięci ciągle rosną – wyższa rozdzielczość to nie tylko większy rozmiar pliku, ale też większe wymaganie względem prędkości odczytu i zapisu na karcie. Samsung zdaje się to rozumieć. Koreańczycy zaprezentowali dzisiaj najnowsze karty pamięci typu microSD i SD z serii PRO Plus i EVO Plus.

Karty pamięci microSD

Jak informuje Samsung, pamięci microSD Pro Plus i EVO Plus obsługują klasę szybkości wideo V30 i klasę wydajności obsługi aplikacji A2. Innymi słowy, karty te idealnie nadadzą się zarówno do nagrywania wideo wysokiej rozdzielczości i o wysokim bitrate, jak i do rozszerzenia pamięci systemowej w laptopach, tabletach czy smartfonach.

Nowe pamięci PRO Plus dostępne będą w pojemnościach 128 GB, 256 GB i 512 GB. Z kolei seria EVO Plus zaoferuje dodatkowy, mniejszy rozmiar 64 GB. Samsung zapewnia, że nośniki są odpowiednio zabezpieczone i posiadają większą odporność na wodę i ekstremalne temperatury. Producent zadbał również o to, aby promieniowanie RTG czy oddziaływanie magnesów nie powodowało trwałego uszkodzenia nośników.

Decydując się na kartę z serii PRO Plus możemy liczyć na prędkość odczytu dochodzącą do 160 MB/s i zapisu do 120 MB/s. Nośniki należące do rodziny EVO Plus zaoferują transfer danych do 130 MB/s, czyli 30% procent więcej niż ich poprzednia generacja.

microSD Pro Plus Evo Plus Pojemność 128 GB, 256 GB, 512 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB Standard SD SDXC SDXC Wydajność odczyt do 160 MB/s

zapis do 120 MB/s transfer do

130 MB/s Gwarancja 10 lat (rok na adapter SD) 10 lat (rok na adapter SD)

Karty pamięci SD

Pełnowymiarowe karty pamięci SD zostały podzielone na te same linie produktowe – PRO Plus i EVO Plus. Celem Samsunga było zaprojektować karty tak, aby zaspokoić potrzeby jak najszerszego grona – od hobbystów do profesjonalistów. Karty najnowszej generacji zapewniają wysoką kompatybilność z różnym sprzętem, w tym cyfrowymi lustrzankami, aparatami bezlusterkowymi i kompaktowymi, kamerami czy komputerami.

Samsung nie ukrywa, że uniwersalność ich produktu to rzecz niezwykle dla nich ważna, dlatego zgodność z urządzaniami stoi na wysokim poziomie. Z tego też powodu karty te będą dostępne w szerszym wachlarzu pojemności. Seria PRO Plus zaczyna się od pojemności 32 GB, a kończy na 512 GB. Z kolei EVO Plus startuje również z poziomu 32 GB, ale maksymalna pojemność wyniesie 256 GB.

Podobnie jak karty microSD, ich pełnowymiarowe odpowiedniki posiadają szereg zabezpieczeń przed warunkami atmosferycznymi, wstrząsami czy promieniowaniem, z tym, że w przypadku kart SD ochrona stoi na jeszcze wyższym poziomie.

Prędkości zapisu i odczytu pozostają takie, jak w mniejszych modelach. PRO Plus będzie mógł zapisywać nawet 120 MB danych na sekundę i odczytywać je z prędkością do 160 MB/s. EVO Plus zaoferuje nieco niższe transfery – do 130 MB/s.

SD Pro Plus Evo Plus Pojemność 32GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB Standard SD 32 GB – 64 GB SDHC

128 GB – 512 GB SDXC 32 GB – 64 GB SDHC

128 GB – 256 GB SDXC Wydajność odczyt do 160 MB/s

zapis do 120 MB/s transfer do

130 MB/s Gwarancja 10 lat 10 lat

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na wersję microSD czy pełnowymiarową SD, to gwarancja wyniesie 10 lat. Wyjątkiem jest dodawany do mniejszego wariantu adapter SD. W jego przypadku gwarancja wyniesie rok. Karty mają trafić do sprzedaży już na początku czwartego kwartału 2021 roku – właśnie wtedy należy ich wypatrywać w sklepach z elektroniką.