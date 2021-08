Do oferty Samsunga dołączył budżetowy Galaxy A03s z baterią 5000 mAh

Oferta Samsunga zahacza o każdy możliwy segment rynku smartfonów (tych typu rugged także – zob. Galaxy Xcover 5). Najnowszym modelem w portfolio południowokoreańskiego giganta jest propozycja w przystępnej cenie z baterią o dużej pojemności – Galaxy A03s.

Specyfikacja Galaxy A03s

Jako że jest to budżetowa propozycja z dość mocno okrojoną specyfikacją, Samsung stara się podkreślić każdy aspekt, który może przyciągnąć uwagę klienta. Z pewnością zrobi to duży wyświetlacz, bo ekran w tym modelu ma (standardową) przekątną 6,5 cali. Jak się jednak można spodziewać, rozdzielczość panelu to zaledwie HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9).

źródło: Samsung

W górnej części wyświetlacza umieszczono aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2), natomiast na panelu tylnym zestaw, składający się z trzech. Główny ma 13 Mpix (f/2.2), natomiast pozostałe po 2 Mpix (f/2.4) każdy – jeden służy do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi. Liczba aparatów może robić wrażenie, jednak niekoniecznie przełoży się ona na jakość zdjęć, bo więcej nie zawsze oznacza lepiej.

Samsung Galaxy A03s ma kusić klientów również akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Prawdę mówiąc, patrząc przez pryzmat specyfikacji, jest to de facto jedna z najmocniejszych stron tego modelu (jeśli nie najmocniejsza). W dodatku producent zadbał o wsparcie dla technologii szybkiego ładowania – w tym przypadku o mocy 15 W, na dodatek przez port USB-C.

źródło: Samsung

Na plus należy też zaliczyć obecność czytnika linii papilarnych na bocznej krawędzi smartfona. Ponadto na pokładzie Galaxy A03s nie zabrakło 3,5 mm złącza słuchawkowego i dual SIM (2x nano SIM + dedykowany slot na kartę pamięci do 1 TB). Urządzenie nie oferuje natomiast modułu NFC.

Oprócz powyższego, specyfikacja Galaxy A03s obejmuje jeszcze procesor MediaTek Helio P35 oraz – w zależności od konfiguracji – 3 GB i 32 GB pamięci wbudowanej lub 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon pracuje na systemie Android 11 z One UI 3.1, ma wymiary 164,2×75,9×9,1 mm i waży 196 gramów.

Cena Galaxy A03s

Cena Galaxy A03s zaczyna się w Indiach od 11499 rupii (równowartość ~600 złotych) za wersję z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Model z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej wyceniono natomiast na 12499 rupii (~660 złotych). Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną, niebieską i białą.

Jako że Galaxy A02s był dostępny oficjalnie w Polsce, można oczekiwać, że Galaxy A03s również pojawi się w kraju nad Wisłą.