Meizu 18X ma w sobie coś, co przyciąga. Jego zakup jest jednak ryzykowny

Nieczęsto mamy okazję pisać o Meizu, dlatego nie możemy sobie darować tej, która właśnie się nadarzyła. Producent zaprezentował dziś model Meizu 18X, który ma w sobie coś, co przyciąga wzrok, jednak jego zakup dla klienta z poza Chin może nie być najlepszą decyzją – a jeżeli już, to świadomą z pełną odpowiedzialnością.

Specyfikacja Meizu 18X

Meizu 18X jest jednym z nielicznych smartfonów, które mają spłaszczone krawędzie. Oczywiście najbardziej znanymi są iPhone 12 i iPhone 13, ale podobnym designem charakteryzuje się też chociażby Oppo Reno 6 5G. To sprawia, że nowość marki Meizu przyciąga wzrok, bowiem jest inna od większości smart-telefonów na rynku. Oczywiście to kwestia czysto indywidualna, czy się to komuś podoba, czy nie, ale ja osobiście jestem za tą pierwszą opcją.

źródło: Meizu

Meizu 18X wygląda dość niepozornie na udostępnionych przez producenta grafikach. I chociaż ma grubość zaledwie 7,99 mm i waży 189 gramów, to wyposażono go w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który wyświetla 1,07 mld kolorów, a do tego potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz.

We wnętrzu Meizu 18X znajduje się natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 870 z modemem 5G oraz wielostrukturalny system rozpraszania ciepła, na który składają się m.in. miedziana rurka i płat grafenu. Do tego są do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 i do 12 GB LPDDR4x RAM. Warto tu wspomnieć, że Meizu również przygotowało funkcję wirtualnego zwiększenia ilości RAM kosztem pamięci flash (nawet o 7 GB).





Meizu 18X (źródło: Meizu)

Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4300 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 30 W (do 100% w 60 minut). Ponadto Meizu zapewniło wsparcie dla protokołu PD 3.0 i QC 3.0, ale o bezprzewodowym ładowaniu nie ma już mowy.

Oprócz tego specyfikacja Meizu 18X obejmuje też aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.0) na przodzie i trio 64 Mpix (Samsung ISOCELL GW3) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle, a także jeden głośnik i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Meizu 18X pracuje na systemie Android z interfejsem Flyme 9.2, który z perspektywy użytkownika spoza Chin może stanowić największą wadę tego smartfona. Meizu nie zapewnia bowiem globalnego oprogramowania, nawet egzemplarze wystawione na AliExpress dostarczane są z chińskim. Oznacza to brak usług Google i choć być może nawet istnieje możliwość ich dogrania, to dla większości potencjalnie zainteresowanych będzie to dyskwalifikująca wada.

Cena Meizu 18X

Cena Meizu 18X w wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej wynosi w Chinach 2599 juanów (równowartość ~1580 złotych). Konfiguracja 8 GB/256 GB kosztuje w Państwie Środka 2799 juanów (~1700 złotych), a wariant 12 GB/256 GB – 2999 juanów (~1830 złotych). W podobnych cenach zadebiutował dziś też realme GT Neo 2.