Specyfikacja Huawei Nova 9 i Nova 9 Pro wyciekła dwa dni przed premierą

Już za dwa dni, 23 września 2021 roku, Huawei zaprezentuje dwa nowe smartfony. Specyfikacja Huawei Nova 9 i Nova 9 Pro nie jest jednak już tajemnicą, ponieważ wyciekła do sieci przed oficjalną premierą urządzeń.

Specyfikacja Huawei Nova 9 i Nova 9 Pro

Huawei Nova 9 i Nova 9 Pro będą pierwszymi smartfonami Huawei i w ogóle na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 778G, który został pozbawiony wsparcia dla obsługi sieci 5G. Nie jest to jednak dla nas niespodzianką, ponieważ niedawno pojawiły się informacje, które uprzedziły nas, że Qualcomm dostarczy Chińczykom taki układ. Podobnie będzie również w przypadku nowej, topowej platformy mobilnej z serii Snapdragon 8.

Zarówno Huawei Nova 9 Pro, jak i Huawei Nova 9 zostaną wyposażone w ekrany OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W pierwszym z ww. modeli będzie on miał jednak przekątną 6,72 cala, natomiast w drugim 6,57 cala.

W związku z tym Huawei Nova 9 Pro będzie większy i cięży – 163,4×74,4×7,97 mm i 186 gramów vs 160×73,7×7,77 mm i 175 gramów w przypadku Huawei Nova 9. Co ciekawe, pomimo większych wymiarów i wagi oraz przekątnej wyświetlacza, model z dopiskiem „Pro” otrzyma akumulator o pojemności 4000 mAh (z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W), podczas gdy wersja podstawowa baterię 4300 mAh (ładowanie 66 W). O wsparciu dla ładowania indukcyjnego nie ma nigdzie mowy.

Huawei Nova 9 Pro i Nova 9 dostaną też identyczny zestaw aparatów na panelu tylnym: 50 Mpix (f/1.9) + 8 Mpix (f/2.2; ultraszerokokątny) + 2 Mpix (f/2.4; do zdjęć makro) + 2 Mpix (f/2.4; do pomiaru głębi). Różnić je będzie natomiast ten na przodzie, gdyż model z dopiskiem „Pro” zaoferuje aż dwa o rozdzielczości 32 Mpix każdy (główny i do zdjęć portretowych), natomiast podstawowy tylko jeden (również 32 Mpix).

Jak przystało na nowe smartfony Huawei, zarówno Huawei Nova 9 Pro, jak i Nova 9 będą od razu po wyjęciu z pudełka pracować pod kontrolą systemu HarmonyOS 2 (i zapewne otrzymają aktualizację do HarmonyOS 3, którego premiera już wkrótce). Jeden i drugi model trafi do sprzedaży w dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej.

Ceny nadchodzących smartfonów Huawei nie są znane, podobnie jak informacje na temat ich dostępności poza Chinami.