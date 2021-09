Samsung Galaxy M22 nie miał jeszcze premiery w Polsce, a już znamy jego cenę

Samsung Galaxy M22 w niedalekiej przyszłości oficjalnie trafi do sprzedaży w Polsce. Już teraz wiadomo jednak, jaka będzie jego cena w kraju nad Wisłą. Nie wszystkim się ona spodoba.

Cena Samsung Galaxy M22 w Polsce

Samsung wciąż nie zapowiedział premiery tego smartfona w Polsce, ale wcale się tego nie spodziewamy. Prawdopodobnie zostanie on jednak zaanonsowany pewnego pięknego dnia i tyle, bo tak to zwykle bywa w przypadku modeli z niższej półki, a Samsung Galaxy M22 właśnie takim jest.

Co ciekawe, cena Samsung Galaxy M22 w Polsce jest już znana, ponieważ smartfon pojawił się na stronie sklepu mall.pl, który podaje, że będzie on kosztował 1099 złotych. Do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafią trzy wersje kolorystyczne: niebieska, czarna i biała.

Sklep mall.pl podaje, że smartfon zostanie dostarczony do klientów dopiero 19 października 2021 roku, zatem można się spodziewać, że właśnie w okolicach tego dnia Samsung poinformuje o premierze tego modelu w Polsce. Jeżeli w ogóle to zrobi, bo często jego smartfony po prostu trafiają do sprzedaży bez żadnego anonsu.

Specyfikacja Samsung Galaxy M22

Po cichu mamy jednak nadzieję, że cena Samsung Galaxy M22 w rzeczywistości będzie niższa, ponieważ 1099 złotych za to, co oferuje, to zbyt wysoka kwota. Oczywiście, na liście jego parametrów wyróżnia się wyświetlacz Super AMOLED, który odświeża obraz z częstotliwością do 90 Hz, ale to by było na tyle, bowiem reszta specyfikacji jest już typowa dla urządzeń z niższej półki (choć ekrany 90 Hz coraz częściej się w nich pojawiają – zob. Redmi 10).

Specyfikacja Samsung Galaxy M22 obejmuje m.in. procesor MediaTek Helio, 4 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 5000 mAh (obsłuży ładowanie do 25 W, ale klient prawdopodobnie będzie musiał dokupić zasilacz o takiej mocy na własną rękę), aparat 13 Mpix na przodzie i zestaw 48 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 2 Mpix (do pomiaru głębi).

Ponadto Samsung Galaxy M22 zaoferuje swoim właścicielom czytnik linii papilarnych, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD). Wypada też wspomnieć, że ekran w tym modelu ma przekątną 6,5 cala (sklep mall.pl błędnie podaje 6,4 cala) i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli. Smartfon mierzy 159,9x74x8,4 mm i waży 186 gramów. Jego pracą będzie zarządzać system Android 11 z One UI 3.1.