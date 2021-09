Fitbit wykryje czy chrapiesz? Tak, ale tylko jeśli zapłacisz

Ostatnimi czasy producenci kładą duży nacisk na funkcje zdrowotne w swoich smartwatchach. Jesteśmy już oswojeni z wbudowanym pulsoksymetrem, coraz częstsze są pomiary ciśnienia czy podstawowe funkcje przypominające EKG. Fitbit chce pójść o krok dalej – smartwatche producenta zostały zaktualizowanie o detekcję chrapania Snore & Noise Detect.

Od paru dobrych lat smartwatche czy smartbandy są wykorzystywane przez wielu użytkowników do monitorowania jakości snu. Popularność zastosowania zdrowotnego wearables rośnie, a producenci prześcigają się w dodawaniu kolejnych funkcji powiązanych z naszym dobrobytem. Od kilku miesięcy mówiło się o tym, że Fitbit chce wprowadzić do swoich zegarków detekcję chrapania – teraz posiadacze modeli Sense i Versa 3 mogą skorzystać z tej funkcji.

Fitbit Versa 3 i Sense powiedzą Ci, czy chrapiesz

Sama funkcja Snore & Noise Detect działa w dosyć prosty sposób – zegarek przy pomocy wbudowanego mikrofonu nasłuchuje wszystkich odgłosów, a specjalny algorytm określa czy jest to chrapanie, czy może inny hałas towarzyszący naszemu odpoczynkowi.

Zegarki określą, przez jaki czas snu chrapie dany użytkownik – chrapanie zostanie podzielone na łagodne (lub jego brak), umiarkowane (gdy trwa przez 10-40% czasu snu) lub częste. Jednak, co istotne, zegarek nie będzie w stanie rozróżnić tego, kto chrapie. Oznacza to, że jeśli hałasować będzie osoba, z którą śpicie, to tak czy siak urządzenie zrzuci winę na was. Takie uproszczenie jest zupełnie zrozumiałe, ale warto mieć to na uwadze.

Snore & Noise Detect w aplikacji Fitbit (fot. 9to5Google)

Jak włączyć Snore & Noise Detect?

Jak donosi portal 9to5Google, aby skorzystać z nowej opcji, wystarczy przejść w aplikacji Fitbit do sekcji monitorowania snu i wybrać tam odpowiednią opcję. Producent ostrzega, że monitor będzie próbkował hałas otoczenia co kilka sekund, przez co należy spodziewać się większego zużycia baterii – rekomendowany poziom naładowania urządzenia przed snem to minimum 40%.





Snore & Noise Detect w aplikacji (fot. 9to5Google)

Niestety, aby skorzystać z nowej funkcji konieczne jest bycie subskrybentem Fitbit Premium – jeśli jeszcze nie płacicie za wgląd w bardziej zaawansowane pomiary, jakie robi wasz smartwatch, a jesteście ciekawi czy chrapiecie, to bez dodatkowych kosztów się nie obędzie.

