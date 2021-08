HTC zepsuło, co się da w smartfonach, więc teraz będzie robić tablety

HTC już prawie nie jest wspominane przez branżowe media, a to dlatego, że obecność tej firmy na rynku smartfonów jest symboliczna. Być może jednak wgryzie się ona w segment tabletów.

Ostatnie premiery HTC nie były zbyt spektakularne

LG w kwietniu tego roku ogłosiło wycofanie się z produkcji smartfonów, więc nieobecność tej firmy na rynku telefonów jest całkowicie zrozumiała. Oferuje ona jeszcze dodatkowe akcesoria mobilne pokroju słuchawek, ale ogólnie rzecz biorąc nie spodziewamy się już żadnych dużych premier od Koreańczyków.

Reklama

Desire 21 Pro – jeden z ostatnich modeli smartfonów od HTC

Co ciekawe, podobnie rzecz się ma z HTC. Tajwańczycy już dawno nie mieli nic szczególnego do zaproponowania w segmencie mobilnym, prócz słuchawek Wireles Earbuds. Co prawda w kwietniu mieliśmy polską premierę smartfonów Desire 21 Pro i Desire 20+, ale ich ceny były tak nieadekwatne do oferowanych możliwości, że trudno byłoby je komukolwiek polecić. Firma ponoć przygotowuje jeszcze kilka urządzeń z modemami 5G. Interesujące jest jednak to, co HTC planuje oprócz tego.

Nachodzi tablet HTC?

HTC swego czasu stworzyło bardzo udany tablet Nexus dla Google. Jednak Tajwańczycy nigdy nie zakorzenili się w tym segmencie i bardzo szybko porzucili tablety na rzecz rozwoju smartfonów. Na tamten czas był to bardzo rozsądny ruch. Teraz jednak, kiedy sprzedaż telefonów HTC jest marginalna, producent ten przygotowuje urządzenie z nieco większym ekranem.

W Konsoli Google Play pojawił się niedawno nowy tablet HTC o nazwie kodowej HTC A100. Zgodnie z opisem, w środku ma działać procesor Unicos Tiger T618, produkowany w 12-nanometrowym procesie litograficznym, z dwoma wydajnymi rdzeniami Cortex-A75 i sześcioma rdzeniami Cortex-A55. Platforma ta integruje także grafikę Mali G52 3 EE. To sprzęt charakterystyczny dla konfiguracji mniej znanych producentów, pokroju Alldocube czy Teclast. Identyczny układ zagościł niedawno w mocnym tablecie Alldocube iPlay 40 Pro.

Powyższy SoC ma być wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Specyfikacja wymienia także rozdzielczość ekranu – 1920 x 1200 pikseli, oraz jego przekątną – 10,1 cala. Aparaty mają zyskać matryce 13 Mpix + 2 Mpix (tył) oraz 5 Mpix (przód). Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 11, a sprzęt zasili bateria 7000 mAh.

W tym momencie trudno wyrokować, czy tablet od HTC będzie rzeczywiście czymś wyjątkowym, ale obiecujemy pilnować temat. Na pewno nie przegapimy żadnej tabletowej premiery!