Tablet przydatny… w pracy? Huawei MatePad 11 jako narzędzie dla wielozadaniowca

Tablety przez wielu traktowane są po macoszemu. Dla większości osób to urządzenia do konsumowania multimediów – oglądania filmów, grania w gry i właściwie niewiele więcej. Huawei chce zmienić ten sposób patrzenia na tablety, dlatego do kampanii najnowszego modelu tabletu, Huawei MatePad 11, zaprosił przedsiębiorców, którzy w swojej pracy wykorzystują go na co dzień. Jak tablet może podnieść produktywność? Jak można go wykorzystać w codziennych działaniach firmy? I wreszcie – dlaczego rysik odgrywa ważną rolę?

Przykładu zastosowań tabletów w pracy nie muszę wcale szukać daleko. Nie dalej jak kilka miesięcy temu mój narzeczony stwierdził, że potrzebuje tabletu. Tłumaczył, że ekran (i tak dużego) smartfona jest dla niego za mały, a laptop, choć jest to mały ultrabook, nie daje mu potrzebnej mobilności i komfortu działania w różnych sytuacjach.

I faktycznie, ilość sytuacji, w których sięga po tablet, jest niezliczona – obsługuje komputer zdalnie przez TeamViewer, odpisuje na mejle, ogarnia redakcyjne tematy na Discordzie, odpala dwa programy na jednym ekranie, etc. Nie zamierzam tu zdradzać pełni zastosowań tabletu w rękach Kuby, ale po wielu długich miesiącach, gdzie wydawało się, że tablet = wyłącznie rozrywka, wygląda na to, że sporo osób przekonuje się, że tablet może znaleźć swoje miejsce również podczas pracy.

MatePad 11 a kreatywność i praca

Produktywność z MatePadem 11 możemy rozpatrywać dwutorowo – za sprawą dedykowanych wielozadaniowości funkcji oraz dodatkowego akcesorium w postaci rysika M-Pencil.

Rysik M-Pencil, standardowo będący opcjonalnym akcesorium, a w przedsprzedaży częścią jednego z zestawów gratisów, obsługuje 4096 poziomów czułości nacisku, dzięki czemu powinien sprawdzić się zarówno podczas ręcznego wprowadzania tekstów, jak i – a może przede wszystkim – rysowania czy szkicowania.

Ciekawie prezentuje się też funkcja Huawei FreeScript, której zadaniem jest konwertowanie odręcznego pisma na cyfrowy tekst w czasie rzeczywistym.

Wśród wbudowanych aplikacji znajdziemy też dwie dedykowane do użycia z rysikiem. Nebo – jedną z najpopularniejszych aplikacji do robienia notatek na Androida oraz MyScript Calculator, wyliczający ręcznie zapisane równania. Aplikacja Nebo umożliwia łatwe notowanie tekstu za pomocą M-Pencil, ma także opcję rozpoznawania pisma, jednak niestety ta funkcja nie jest dostępna w języku polskim. Na dużą pochwałę zasługują zaawansowane możliwości edycji tekstu, jak na przykład robienie odstępów między wierszami bądź łatwe przerzucanie ich do następnego wiersza.

W samym oprogramowaniu Harmony OS znajdziemy sporo funkcji podnoszących produktywność, z czego najciekawiej prezentują się opcje, pozwalające na pracę na wielu ekranach – tryb lustrzany, rozszerzenia i współpracy.

Pierwszy z nich, czyli tryb lustrzany, zdaje się być idealnie skrojony pod projektantów i grafików, bowiem pozwala zdublować treści wyświetlane na ekranie komputera i obsługiwać je za pomocą rysika M-Pencil.

Tryb rozszerzenia z kolei umożliwia korzystanie z MatePada 11 jako drugi, dodatkowy ekran – świetna sprawa dla wszystkich, którzy chcieliby mieć większy obszar roboczy np. w laptopie.

Na koniec został jeszcze tryb współpracy, którego zadaniem jest interakcja pomiędzy HarmonyOS i Windowsem. Pozwala na przesyłanie plików wszelkiej maści między podłączonymi urządzeniami za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.

Co ważne, na MatePadzie 11 bez problemu można korzystać z pakietu Office – aplikacja Office, w którą wbudowane są wszystkie programy, wchodzące w pakiet Microsoft (Word, Excell, PowerPoint), jest dostępna do pobrania z App Gallery. Aby z niej skorzystać – wystarczy mieć aktywną subskrypcję Office 365.

Nie samą pracą człowiek żyje

Oczywiście praca to nie wszystko – ważny jest też tak zwany work-life balance. MatePad 11, dzięki swoim parametrom technicznym, świetnie sprawdzi się również jako narzędzie do szeroko pojętej rozrywki – konsumowania mediów, oglądania filmów czy wreszcie grania w gry.

Bateria o pojemności 7250 mAh powinna zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu, a dzięki przeglądarce aplikacji dostępnych na HarmonyOS, łatwo znaleźć programy i gry, które są kompatybilne z tabletem Huawei. Wśród nich jest oczywiście Player czy Empik Go, a nic nie stoi na przeszkodzie, by dograć sobie inne programy VoD.

Z najważniejszych punktów specyfikacji modelu warto wymienić procesor Qualcomm Snapdragon 865 z 6 GB RAM, 11-calowy ekran FullView o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, obsłudze gamy kolorów DCI-P3 czy wreszcie cztery głośniki stereo, sygnowane logo Harman Kardon.

Dla osób robiących dużo zdjęć czy zapisujących sporo materiałów, nie bez znaczenia będzie też spora przestrzeń dyskowa, która wynosi 128 GB.

