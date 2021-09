Wkrótce premiera Oppo A11s. Warto czekać? Zaraz się przekonacie

Cały czas nie cichną echa globalnej premiery serii Oppo Reno 6, która została wprowadzona również do Polski, ale na horyzoncie jest już kolejny smartfon – Oppo A11s. Może nie aż tak wysoko pozycjonowany, ale stworzony dla masowego klienta o niezbyt wygórowanych oczekiwaniach.

Oppo prawdopodobnie wprowadzi ten model na rynek bez większego rozgłosu i niewykluczone, że nawet umknie nam premiera tego smartfona, bo już tak się zdarzało w przypadku budżetowców tej marki (i nie tylko). Specyfikacja Oppo A11s nas jednak nie zaskoczy, bowiem jest już znana.

Specyfikacja Oppo A11s

Jeśli ktoś przynajmniej jako tako orientuje się w ofercie Oppo, to od razu będzie wiedział, że mamy tu do czynienia z budżetową propozycją, choć z kilkoma całkiem mocnymi stronami. Wśród nich można wymienić funkcję odświeżania obrazu na ekranie z częstotliwością do 90 Hz, a także topową konfigurację pamięciową z 8 GB RAM oraz 128 GB przestrzenią na system i pliki.

źródło: Evan Blass

Ponadto na rynku pojawią się też inne – z 4 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Specyfikacja Oppo A11s obejmować będzie również akumulator o pojemności 5000 mAh, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy z obsługą szybkiego ładowania.

Oprócz tego, smartfon zaoferuje także wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9; 269 ppi) oraz 8 Mpix aparat na przodzie i trzy na tyle: główny 13 Mpix + 2x 2 Mpix (prawdopodobnie do zdjęć makro i pomiaru głębi, bo nie ma co liczyć na obiektyw ultraszerokokątny przy takich parametrach).

Jeszcze przed oficjalną premierą Oppo A11s wiemy, że smartfon zostanie wyposażony również w procesor Qualcomm Snapdragon 460, który nie ma modemu 5G, więc nie obsługuje sieci piątej generacji. Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką ColorOS 7.2 i na tę chwilę trudno powiedzieć, czy dostanie aktualizację do Androida 11 z ColorOS 11.

Jak już zostało zasygnalizowane, nie wiemy, kiedy Oppo A11s trafi do sprzedaży. Obecnie nieznana jest też jego cena.