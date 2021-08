Z jakiegoś powodu Oppo nie wprowadziło do Polski modelu Reno 5 Pro, ale właśnie pojawiły się informacje, które dają do zrozumienia, że w niedalekiej przyszłości Oppo Reno 6 Pro pojawi się w Europie. A to oznacza, że być może będzie dostępny również w Polsce. Zdecydowanie warto na niego czekać.

Oppo znane jest z tego, że na różnych rynkach sprzedaje całkowicie odmienne smartfony, nawet jeśli mają one bardzo podobną nazwę. W związku z tym nigdy nie wiemy, jaki model trafi do Europy, w tym do Polski. Klienci nie będą mogli jednak narzekać na specyfikację Oppo Reno 6 Pro, ponieważ wygląda ona znakomicie!

Specyfikacja Oppo Reno 6 Pro skradnie serce niejednego klienta w Europie

Smartfon zaoferuje swoim właścicielom niemal topowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 ze zintegrowanym modemem 5G, więc nie będą mogli mieć zastrzeżeń do jego wydajności. Nie wiadomo natomiast, jaka konfiguracja trafi do Europy, ale można się spodziewać co najmniej 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. W przypadku ostatniej prawdopodobnie będzie to kość flash typu UFS 3.1.

Oppo Reno 6 Pro (źródło: Sudhanshu Ambhore)

Specyfikacja Oppo Reno 6 Pro obejmie również delikatnie zachodzący na boczne krawędzie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeży obraz z częstotliwością do 90 Hz. Panel przedni pokryje natomiast szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Od razu można też wspomnieć, że z ekranem zostanie zintegrowany czytnik linii papilarnych, a w jego lewym górnym rogu znajdzie się okrągły otwór na aparat o rozdzielczości 32 Mpix do selfie i rozmów wideo.

źródło: Sudhanshu Ambhore

Obiecująco zapowiada się również specyfikacja aparatów na panelu tylnym Oppo Reno Pro 6, ponieważ znajdzie się na nim główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, tzw. teleobiektyw z matrycą 13 Mpix oraz aparat z sensorem 16 Mpix i obiektywem ultraszerokokątnym. Zestaw ten uzupełni 2 Mpix „oczko” do zdjęć makro.

Oppo Reno 6 Pro pracować będzie pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem ColorOS 11, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 65 W. Smartfon ma mieć wymiary 160,8×72,5×7,99 mm i ważyć 188 gramów.

Oppo Reno 6 Pro (źródło: Sudhanshu Ambhore)

Wciąż nie wiemy, kiedy Oppo Reno 6 Pro zadebiutuje w Europie, ale czekamy z niecierpliwością na jego premierę na Starym Kontynencie. Należy się jednak przygotować na to, że jego cena prawdopodobnie zbliży się do poziomu 3000 złotych, jeżeli go nie przekroczy, jak cena Motoroli Edge 20 Pro.